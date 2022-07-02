烏克蘭︱美國再提供8.2億美元軍援　挪威撥出10億歐元援助

美國總統拜登（Joe Biden）7月1日宣布，華府再向烏克蘭提供總值8.2億美元的軍事援助，包括新型地對空導彈系統等。而挪威亦承諾在未來兩年撥出10億歐元援助烏克蘭。



美聯社報道，拜登早前在北約峰會上表示美國會一直援助烏克蘭後，華府1日公布援助細節，包括引入兩套由挪威開發、平時用於保護白宮及國會山莊空域的NASAMS防空系統，取代烏克蘭現在使用的前蘇聯時代設備。

華府同時向烏克蘭提供最多15萬枚155毫米自走炮用彈藥、四套迫擊炮定位雷達，以及中距離火箭系統的彈藥，預計這些裝備需時數週至數月付運當地，而烏克蘭則會派出軍官接受相關訓練。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在每日講話中感謝美國及拜登的援助，稱基輔方面付出很多努力才獲得這些裝備。

另外挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）同日宣布在今年及2023年向烏克蘭提供合共10億歐元援助，用於支援當地有需要的民眾、提升防衛能力及重建方面。俄羅斯入侵烏克蘭至今，奧斯陸方面已經撥出大約2.02億歐元資助烏克蘭及鄰近國家。