美國紐約州擬立法設置禁攜槍支「敏感地點」　時報廣場上榜

美國紐約州議員當地時間7月1日通過槍械管制法案，將禁止一些「敏感地點」（sensitive places）攜帶槍支，當中包括包括時報廣場、地鐵、巴士站及渡輪等。



民主黨人掌控紐約州兩院，法案以大比數通過。它將會由州長霍楚爾（Kathy Hochul）簽署生效，9月1日正式上路。

名列清單的地點包括學校、大學、政府建築物、人們聚集的公眾抗議場所、醫療保健設施、進行宗教祟拜的場所、圖書館、公共遊樂場和公園、日託中心、夏令營、成癮和心理健康中心、庇護所、公共交通、酒吧、劇院、體育場館、博物館、投票站和賭場。

法案將要求申請持槍許可證者，交出3年以來的所有社交網絡賬號，接受官員核實「性格和行為」

法案還將禁止在所有私人場所攜帶槍支，除非物業所有人展示允許攜帶槍支的標誌，或以其他方式表示允許攜帶槍支。

支持擁槍權倡導者和共和黨領袖對此不滿，稱該法案不僅違反了憲法第二修正案，還違反了隱私和言論自由。由此看來法案勢將面對更多法律挑戰。

美國聯邦最高法院6月23日裁決，稱紐約州已實施近百年的法例違反憲法第二修正案。它規定僅有那些能證明有「正當理由」的民眾可持有「隱蔽攜槍證」並在公共場合隱蔽攜帶槍支，即非公開攜槍。這項判決確認民眾為了自衛有在公共場所攜帶槍支自衛的權利。