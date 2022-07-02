Party is Over｜Airbnb永久禁止租屋開派對

美國共享住宿平台Airbnb於6月28日宣布永久禁止人們在平台的全球房源開派對，違例者會被暫停會籍，或是被逐出平台。

平台以往將是否允許他人在物業舉行派對，交由房東決定，如今則永久禁止舉辦所有類型的活動與派對。

最新規定公布後，平台在房屋規則刪除「允許聚會和活動」條目以及「適合辦活動」搜尋過濾功能，但將房屋入住人數上限16人的規定解除。

Airbnb在2019年已禁止在房源舉行「公開邀請」派對（Open-Invite party）以及舉行一整天的「派對屋」（Party house）活動。

以往一直有人在Airbnb租房開派對，但不時發生對社區鄰里構成滋擾的問題，甚至暴力事件。2019年美國加州一間通過Airbnb租出的派對屋發生槍擊案，5人死亡；2022年4月，在匹茲堡一處Airbnb民宿發生槍擊案，2死8傷。

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續期間，不少酒吧和俱樂部等關閉，Airbnb出租屋的聚會數量增加，公司於是在2020年8月祭出一個臨時禁令，禁止人們在社交媒體上宣傳於Airbnb的房源開派對。

Airbnb認為措施得到房東與政界人士的正面回應，此外有關利用民宿舉行派對的投訴較一年前下跌44%，因此決定永久實行。