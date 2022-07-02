TikTok「德克薩斯計劃」進一步保障美國用戶安全　但這足夠嗎？

TikTok表示正與華府合作，以解決美國政府對平台數據安全的擔憂，包括提供「德克薩斯計劃」（Project Texas）的細節，以確保美國用戶的安全，但這些行動會足夠嗎？



TikTok近日正努力回應美國政府要求，以消除疑慮。在2021年6月，TikTok宣布將其所有美國用戶數據，轉移至儲在位於美國德克薩斯州的甲骨文（Oracle）伺服器中。

圖為2020年9月，德國柏林一個TikTok的宣大海報。（Getty）

日前BuzzFeed News的一則報道中，指中國字節跳動的員工仍可接觸美國TikTok用戶的數據，引來關注。美國共和黨多名議員致函質詢美國TikTok，並要求Google及Apple把TikTok從程式架上移除。

TikTok表示，未來TikTok將把美國用戶在其他地區的備份數據刪除，並完全轉移至儲存位於美國的甲骨文（Oracle）伺服器中。而「德克薩斯計劃」的一環，將包括禁止中國員工直接存取為於美國的伺服器資料，以解決數據訪問的問題。

TikTok 還宣布在美國成立一個由美國領導的部門，負責管理美國用戶數據。新措施將把傳輸國外數據保持在最低限度，並實施額外的安全保護。

但即管如此，因TikTok為全球可用，其公開的帖子、影片及數據並不會有訪問限制，同時不會保存在甲骨文伺服器中。除美國用戶的數據外，這些公開的訊息也會被認為是應當受到保護。

TikTok 堅持致力於保護用戶的安全，但由於程式是由中國公司開發，因此無論TikTok如何作出保護，均會引起公眾及政客對其私隱安全的關注。