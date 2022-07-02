中期選舉｜拜登指共和黨圖全國頒禁　或拘捕跨州墮胎女子

美國總統拜登（Joe Biden）7月1日在與一眾民主黨州長進行視像會議時預測，在最高法院推翻憲法保護女性墮胎權的判例後，倘共和黨掌控國會，可能會嘗試通過全國墮胎禁令，一些州可能會拘捕跨州墮胎的女子。



自最高法院作出裁決以來，已有13個州嚴重限制或阻止婦女墮胎。在這13州，想墮胎的女性或須到可合法墮胎的其他州。

他補充並承諾稱，總檢察長辦公室將致力保護需跨州墮胎的女性，確保她們可跨州進行墮胎，以及獲得州政府禁止的避孕藥及墮胎藥。

目前尋求墮胎的人前往其他州並不違法。但一些反墮胎人士正在尋求實施可能導致限制、或與那些尋求或促成墮胎者發生法律鬥爭的法例。

拜登稱只有民主黨在中期選舉獲勝，才可賦予國會恢復聯邦墮胎權的權力。

美國最高法院6月24日裁定推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的歷史性裁決，廢除美國憲法近半世紀以來對女性墮胎權的保障。

與此同時，Google表示正在採取措施，從用戶的定位記錄中刪除敏感位置的數據——當中包括墮胎診所——這些數據或可用於起訴曾訪美國墮胎診所的人。人們在到訪敏感地點後，定位記錄中的條目將很快被刪除。