歐美航班大亂　美人手短缺取消逾600班機　英機場行李堆像災難片

歐美各大機場週末都出現旅客人潮，美國因為7月4日國慶日連假，民眾紛紛外遊而擠爆機場，惟人手不足令多班機取消及延誤；歐洲則因機場員工罷工，導致航班取消，機場陷入混亂。



美國民眾準備迎接7月4日國慶長週末之際，根據FlightAware的數據，美國7月2日至少有3,475班航班延誤，611班航班取消，而延誤集中在紐約地區的機場。

防疫措施放寬，加上壓抑已久的旅行需求，令美國的航空公司面臨自疫情以來最強勁的夏季旅行潮。不過，由於機組員人手短缺及天氣惡劣，大規模的航班取消令乘客陷入混亂局面。

歐洲機場員工罷工

歐洲則因罷工及技術故障等問題，導致航班取消或延誤。歐洲廉價航空公司瑞安航空（Ryanair）的比利時、西班牙、葡萄牙、法國和意大利機組人員6月30日起罷工，要求改善工作條件，航空公司因此7月2日取消10個航班。機組人員計劃7月會再罷工多12天。

易捷航空（easyJet）的西班牙機組人員7月也計劃罷工9天，要求公司為員工加薪。

英國希思路機場技術故障

由於機場加油系統出現技術故障，7月2日英國希思路機場（Heathrow Airport）航班被迫延誤。有關問題導致至少1,500件行李滯留在巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle airport），而希思路機場同樣出現行李滯留情況。

The vast avalanche of baggage at #Heathrow Terminal 2 resembles the silent opening shot in a post apocalyptic disaster movie.https://t.co/1aKxpLcl8T — JoodiG 🇺🇦🙏🏼 (@JoodiG) July 2, 2022

英國廣播公司（BBC）報道，一名來自英國伍斯特郡（Worcestershire）的回國旅客形容行李滯留在希思路機場的場景，看起來就像「災難片」一樣，它們像是一堆被傾倒的東西，指自己目睹「令人震驚的客戶服務」。

另一名從美國佛羅里達州回國的英國旅客說，「（到處都是）丟失的行李，堆在行李帶之間，每個人都踩過它，沒有人對此採取任何措施。」「（無處可見）工作人員，每個人都非常震驚。」他稱，遭遺留和遺棄的行李沒有安全保障，會很容易被別人盜走。