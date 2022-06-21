歐美有沒有旅客也喊慘？　香港機場可能同樣大塞車｜新聞背後

疫情肆虐至今逾兩年，各國封關旅遊停運，旅客大減全球航空業備受打擊。隨着疫情放緩歐美各國放寬入境限制，出現大規模的「報復性旅遊」。但面對旅客回歸，航空業為何一樣叫苦連天？



人手嚴重不足

疫情下航空業界大量裁員，人員不足應付疫情前的旅客水平，儘管航空公司已正大量招聘但無法彌補不足。因航空業涉及航空安全，歐美國家的求職者都會接受安全審查，平均需要3個月時間。代表即使今天成功聘請員工，入職也是3個月之後。

圖為6月20日，比利時布魯塞爾機場因員工罷工示威，大量航班取消。（AP）

工作量大增，但員工薪金過低

在疫情下避過裁員的員工，不少都遭凍薪甚至減薪以換取留在工作崗位。但在近月因旅客回歸，人手不足導致工作量大增，薪酬卻維持疫情期間水平，引起員工廣泛不滿。

在歐洲多國先後爆發的罷工示威，抗議工作壓力過大及薪金過低，通脹壓力下員工要求大幅加薪。而罷工亦進一步拖累機場人手不足，大量航班取消。

薪酬調整恐怕出現反作用？

機場及航空公司一方面正面對舊員工加薪要求，另一方面正以高薪吸引招聘新員工。新加坡樟宜機場正在尋找6,600名員工，其中Certis集團正提供 2.5萬新加坡元（約14萬港元）的簽約獎金，即基本月薪的10倍，招聘保安及人流管制員工。

圖為6月15日，美國三藩市機場，旅客正排長龍等待海關檢查。（AP）

但是，如此的積極招聘亦帶來隱憂，通脹壓力下大量的旅遊需求恐怕只是短期的，一般人會更傾向留在國內減少旅遊消費。若通脹無辦法短期內舒解，當滿足首批旅客後需求會大減，屆時航空業可能會面臨產能過剩的危機。

會如何影響到我們？——機票

香港雖然還未開關，但同樣人手緊絀的問題將無很可能在未來出現。而旅客要面對的，除了是隨時取消的航班外，還有高昂的機票。在人手不足航班不足下，大量機位需求會推高機票價格。

俄烏戰爭導致的燃料價格上升，也是機票價格提高的重要原因。

馬來西亞航空公司主席伊斯梅爾（Izham Ismail）表示，航空業人員不短缺可能需要長達12個月的時間才能緩解。這意味即使香港在近日開關，亦將承受相同的影響，旅客能享受疫情前廉價旅行恐怕需要一年或之後。