丹麥購物中心槍擊案民眾慌忙逃命　目擊者：像美國校園槍擊事件

丹麥首都哥本哈根一個大型購物中心7月3日發生槍擊案，有目擊者指出，當時聽到第一下槍聲時，有超過100人衝向商場出口，由購物中心慌忙逃出。更有目擊者形容，情況就像是美國的校園槍擊案一樣。



目擊者萊萬多夫斯基（Rikke Levandovski）向當地電視台TV2表示，「人們一開始以為是小偷……然後我突然聽到槍聲，隨即躲到商店裏的櫃檯後面。」「他（槍手）正在向人群開槍，而不是向着天花板或地板上。」

丹麥公共廣播公司DR則引述另一名目擊者Isabella稱，她們聽到大約10下槍聲，不少人嚇得躲到廁所暫避，「突然聽到槍聲後，我們盡快跑進廁所。我們擠進了這個大約有11個人的小廁所內。」

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丹麥小報BT發布一條未經證實的片段，據稱是由槍擊案目擊者瓦茲尼（Mahdi Al-wazni）所拍攝，片段顯示一名男子手持一把步槍穿過商場走向人群，瓦茲尼說，「他看起來非常咄咄逼人，大喊着不同的說話。」

美國有線新聞網絡（CNN）報道，本身是丹麥前政治家兼運動員的目擊者奧爾森（Joachim Olsen）指，當他看到大批民眾慌忙逃離商場時，他正在前往健身房，「我很遺憾地說，這看起來像是在美國發生的校園槍擊事件，人們都是雙手舉高過頭頂出來。」「有人（從商場）跑出去尋找朋友，並打電話給在裏面的朋友和家人，有些人則正在（透過電話）和裏面的朋友通話。」

混亂期間，保安人員試圖讓民眾遠離商場，奧爾森稱，「我們被趕出來時警察來了，然後向我們說『跑，跑，跑，他們還在裏面開槍。』」