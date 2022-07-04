烏克蘭｜烏軍證撤離利西昌斯克　俄全面控制盧甘斯克

烏克蘭軍方7月3日表示，烏軍已經撤離東部城市利西昌斯克（Lysychansk），這意味烏克蘭在盧甘斯克州（Lugansk）的最後一個據點，已經受到俄軍控制。



烏克蘭陸軍總參謀部說，在利西昌斯克激戰後，烏軍被迫撤出佔領的陣地和防線。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）承認烏軍已經撤出利西昌斯克，但他相信隨着烏軍改變戰術，以及增加新型武器補給，將會重奪該市的控制權。

俄羅斯國防部7月3日發聲明，宣稱已拿下烏克蘭在東部盧甘斯克掌控的最後一個戰略要地利西昌斯克市，稱烏克蘭盧甘斯克已被「解放」。

國際文傳電訊社稱俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）對總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）說，俄軍已完全控制利西昌斯克。

俄車臣共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）表示，俄軍已經入城抵達盧甘斯克利西昌斯克的市中心。

俄媒發放的影片更見到俄軍在街上巡邏，網上更流傳車臣士兵在利西昌斯克的市政府大樓前舉起蘇聯國旗的照片。

Video of Chechen Rosgvardia troops in front of the partially destroyed City administration building in Lysychansk. https://t.co/SPTDhmtfPz pic.twitter.com/dzI2xfGfne — Rob Lee (@RALee85) July 2, 2022

烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）2日曾稱俄軍仍未進入利西昌斯克。烏軍堅稱，正在利西昌斯克抵禦俄軍的猛烈砲擊，否認遭到圍困，並指戰鬥仍持續，利西昌斯克仍在烏克蘭控制之下。

利西昌斯克目前是俄烏爭奪的關鍵城市，也是頓巴斯（Donbas）工業區的一部分，除了利西昌斯克，盧甘斯克地區已幾乎全被俄軍或親俄武裝控制。俄方6月已經佔領附近的頓涅茨克市（Donetsk）。