美俄駐華大使罕見正面交鋒　北京「世界和平論壇」舌劍唇槍

撰文：許懿安
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美國駐華大使尼伯恩斯（Nicholas Burns）7月4日在北京清華大學舉辦的世界和平論壇（World Peace Forum）上稱，俄羅斯對烏克蘭開戰是「對世界秩序的最大威脅」，並與俄羅斯駐華大使傑尼索夫（Andrey Denisov）正面交鋒。

這是俄羅斯揮軍烏克蘭後，美俄罕見展開的外交辯論。

伯恩斯稱：「俄羅斯無緣無故地讓軍人持械越過邊界的事實，並開始了這場令那麼多人受苦的戰爭，如此多的無辜平民在烏克蘭喪生——這直接違反了聯合國憲章，以及俄羅斯聯邦在成為成員國時的協議。」

傑尼索夫當場反駁稱：「我完全不同意，我可以反駁這種干預的每一句話」。隨後他又指責，北約通過5次擴張挑釁俄羅斯，並引發行動。他也說由於聯合國的「破壞」，當前的世界秩序正處於深淵的邊緣。

世界和平論壇：圖為美國駐華大使伯恩斯2022年7月4日在北京清華大學出席世界和平論壇。（AP）

英國新任駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）、法國大使比利 ( Laurent Bili )亦是這場活動的參加者之一。吳若蘭說：「如果俄羅斯得逞（意指戰勝烏克蘭），我們就會陷入全球無政府狀態。」比利則稱，這場戰爭違反了國際秩序的所有基本原則。

中國從未在公開場合就俄烏開戰對俄作出譴責。惟《埃及獨立報》4日稱，同樣值得注意的是，這種對俄羅斯開戰的譴責在中國提出。

世界和平論壇：圖為俄羅斯駐華大使傑尼索夫2022年7月4日在北京清華大學出席世界和平論壇。他在會場內閱報。（AP）

伯恩斯批北京助俄

此外伯恩斯呼籲中國外交部停止散佈俄羅斯的「政治宣傳」（propaganda），這是美國駐華最高外交官少見直接和公開的指責。他重申美國總統拜登（Joe Biden）對北京的呼籲，即中國須避免在俄烏戰事中協助莫斯科。

伯恩斯之後又稱，希望中國外交部發言人停止指摘是北約挑起這場戰爭，並稱那是俄羅斯的政治宣傳。他也說，希望中國外交部發言人停止重覆說出有關美國生物武器實驗室的「謊言」。他稱它們在烏克蘭並不存在。

他補充稱：「這些說法都是來自俄羅斯。不幸的是，中國照本宣科。」

世界和平論壇：圖為2022年7月4日在北京清華大學舉行的世界和平論壇會場外，有廚師行經用於宣傳論壇的戶外裝國。俄羅斯駐華大使傑尼索夫、北京大學國際關係學院前院長賈慶國及美國駐華大使伯恩斯都有出席。（AP）
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