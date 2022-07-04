美俄駐華大使罕見正面交鋒　北京「世界和平論壇」舌劍唇槍

美國駐華大使尼伯恩斯（Nicholas Burns）7月4日在北京清華大學舉辦的世界和平論壇（World Peace Forum）上稱，俄羅斯對烏克蘭開戰是「對世界秩序的最大威脅」，並與俄羅斯駐華大使傑尼索夫（Andrey Denisov）正面交鋒。



這是俄羅斯揮軍烏克蘭後，美俄罕見展開的外交辯論。

伯恩斯稱：「俄羅斯無緣無故地讓軍人持械越過邊界的事實，並開始了這場令那麼多人受苦的戰爭，如此多的無辜平民在烏克蘭喪生——這直接違反了聯合國憲章，以及俄羅斯聯邦在成為成員國時的協議。」

傑尼索夫當場反駁稱：「我完全不同意，我可以反駁這種干預的每一句話」。隨後他又指責，北約通過5次擴張挑釁俄羅斯，並引發行動。他也說由於聯合國的「破壞」，當前的世界秩序正處於深淵的邊緣。

世界和平論壇：圖為美國駐華大使伯恩斯2022年7月4日在北京清華大學出席世界和平論壇。（AP）

英國新任駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）、法國大使比利 ( Laurent Bili )亦是這場活動的參加者之一。吳若蘭說：「如果俄羅斯得逞（意指戰勝烏克蘭），我們就會陷入全球無政府狀態。」比利則稱，這場戰爭違反了國際秩序的所有基本原則。

中國從未在公開場合就俄烏開戰對俄作出譴責。惟《埃及獨立報》4日稱，同樣值得注意的是，這種對俄羅斯開戰的譴責在中國提出。

世界和平論壇：圖為俄羅斯駐華大使傑尼索夫2022年7月4日在北京清華大學出席世界和平論壇。他在會場內閱報。（AP）

伯恩斯批北京助俄

此外伯恩斯呼籲中國外交部停止散佈俄羅斯的「政治宣傳」（propaganda），這是美國駐華最高外交官少見直接和公開的指責。他重申美國總統拜登（Joe Biden）對北京的呼籲，即中國須避免在俄烏戰事中協助莫斯科。

伯恩斯之後又稱，希望中國外交部發言人停止指摘是北約挑起這場戰爭，並稱那是俄羅斯的政治宣傳。他也說，希望中國外交部發言人停止重覆說出有關美國生物武器實驗室的「謊言」。他稱它們在烏克蘭並不存在。

他補充稱：「這些說法都是來自俄羅斯。不幸的是，中國照本宣科。」