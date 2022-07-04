俄控制盧甘斯克最後據點　美媒：俄軍未來目標向南面和西面推進

烏克蘭軍隊撤離在盧甘斯克州（Lugansk）最後一個據點、東部城市利西昌斯克（Lysychansk），這意味盧甘斯克已經受到俄軍全面控制。美媒引述分析指，估計俄軍將轉移目標，向烏克蘭南面及西面推進。



《紐約時報》7月3日報道，軍事分析家和烏克蘭軍官表示，俄方佔領戰略城市利西昌斯克，意味烏克蘭東部的戰線將隨着俄軍重新集結而轉移，預計俄軍之後會進一步向烏克蘭境內南面和西面推進。

頓巴斯（Donbas）地區由盧甘斯克和頓涅茨克（Donetsk）兩州組成。俄軍奪取利西昌斯克，即是盧甘斯克州的控制權完全交給了俄方，俄軍現在便可以集中往西南方進入頓涅茨克州。

為了奪取利西昌斯克及其鄰近城市北頓涅茨克（Sievierodonetsk），俄軍從北部、東部和西部進攻，並在6月底令該區形成一片無法防禦的領土。現時俄軍有能力在未來幾個月內，對其他烏克蘭控制的城市進行類似的演習。

軍事專家認為，俄軍將在攻擊較小城市巴克穆特（Bahkmut）的烏軍戰略中心之前，重組他們因傷亡而降級的部隊。換言之，俄羅斯的戰略可能將是圍堵巴克穆特西北面的斯拉夫揚斯克（Sloviansk）和克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）等更大的工業城市。