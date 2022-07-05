芝加哥槍擊案｜槍手屋頂隨機掃射　目擊者嘆：沒被槍殺只是運氣好

美國芝加哥市郊海蘭帕克市（Highland Park）獨立日巡遊槍擊案釀成至少6死30傷，22歲槍手屋頂隨機掃射後一度逃亡，現已遭警方拘捕。有目擊者的手機片段顯示，現場聽到連續數十下槍聲，人群紛紛慌忙躲避及逃亡。



社交網站流傳的片段顯示，一支巡遊樂隊突然拔足逃跑，其他觀眾亦奔跑四散，慌忙逃走之際留下隨身物品尋求安全地方躲避。當時身在現場的CBS 2數碼製片人考夫曼（Elyssa Kaufman）說，「每個人都在奔跑、躲藏和尖叫。」

英媒引述一段未經證實的手機片段稱，大約30下快速射擊的槍聲，停頓片刻之後，然後又有約30下槍聲。兩次槍聲之間，可以聽到遊行路線一側的女人說：「我的上帝，發生了什麼事？」

Shooting at a parade in Highland Park, Il... reported 6 dead and at least 24 others shot at a parade in Highland Park Illinois. pic.twitter.com/0UEc0Z4dNg — badastridd (@badastridd) July 4, 2022

一名36歲的海蘭帕克市居民Sara表示：「當時我聽到嘭、嘭、嘭、嘭、嘭的槍聲，還以為是巡遊隊伍使用的火槍效果，但在不足5分鐘之內，看到警察和救護車經過巡遊隊伍。」「我看一下（周遭環境），發覺並沒有火槍。槍聲也未有停止...再次聽到嘭、嘭、嘭、嘭、嘭，我轉身並說『那是槍聲，快跑！』。」

+ 3

另一名在該區生活了約37年的目擊者扎雷姆斯基（Miles Zaremski）向美國有線新聞網絡（CNN）稱，最初同樣以為槍聲是由閱兵車或煙花造成的聲音，當槍聲持續之時，他才意識到是來自一把槍，同時他看到人群正在奔走，「我在人行道上看到血跡。我看到一具看起來已經死去、滿身是血的屍體。」「這令人作嘔。這（情況）陷入混亂。」

與妻子、兩個孫兒和其他數十人躲在商店地下室的蒂爾肯（Steve Tilken）猶有餘悸的說，「我們只是坐在那裏（而來不及逃跑）的話，一顆子彈可以穿過我們所有人的身體。」他說曾走出商店試圖查看外面環境時，看到一具屍體倒在血泊中，距離他站立的地方大約2.4米，「我意識到……我沒有被槍殺只是運氣好而已。」