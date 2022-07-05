美國獨立日︱芝加哥6死槍擊案　機智父把兒子塞進垃圾桶躲避槍手

在7月4日美國獨立日，芝加哥市郊發生一宗造成6死31傷的槍擊案，一名39歲爸爸桑多瓦爾（Alexander Sandoval）當時既要保護在身邊的年幼兒子，又要尋找其他家人，情急智生下把兒子與狗塞進一個大垃圾桶（dumpster），一家人成功渡過危機。



在建築公司承包商工作的桑多瓦爾，4日本來與伴侶、兒女一起觀看獨立日慶祝巡遊，沒料到遇上槍擊案，他回憶稱起初以為是海軍鳴槍慶祝，後來看見民眾奔跑才發現不妥，場面混亂下，他一手抓起年幼兒子便逃跑，之後嘗試打破商舖窗戶以走進店內躲避，但未有成功。

圖為美國芝加哥一個大垃圾桶的示意圖（Getty）

桑多瓦爾稱，他當時既與兒子一起，又想找回跑到其他地方的家人。在聽到槍聲再響起後，他與兒子逃到一棟大廈背後，把兒子與其寵物犬塞進一個大垃圾桶，然後他跑到某處尋回自己的電話，成功聯絡到其他家人。

他並講述自己看到的可怕情景，「我返回時，看到有數人中槍趟在地上，也有警察抱着一名與我兒子年齡差不多的男孩，這是我遇過最差的經歷。」

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當地警方鎖定槍手為22歲的羅伯特(Robert E Crimo III)，指相信他是單獨犯案，使用步槍由屋頂開火，並曾駕駛一輛銀色的本田汽車逃亡。羅伯特其後被警方拘捕。