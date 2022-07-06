梅鐸與超模妻離婚　英律師料贍養費每年達9400萬　瓜分23億元物業

91歲傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）與66歲第四任妻子霍爾（Jerry Hall）離婚，財產問題再度成為鎂光燈焦點，兩人簽有婚前協議，料梅鐸的生意將不受影響。英媒引述一位知名律師估計，霍爾將可獲每年高達1000萬英鎊（約9400萬港元）的生活費，並瓜分總價值約2.5億英鎊（約23億港元）的物業。



經常為名人處理官司的律師斯蒂芬斯（Mark Stephens）6月底向英媒inews稱，霍爾將根據協議得到「很好的照顧」，目的不是讓她變得富有，而是讓她過上獨立生活，估計可獲得豐厚的生活津貼，餘生每年從500萬英鎊（約4700萬港元）到1000萬英鎊（9400萬港元）不等，涵蓋員工和保安支出。

他又預料霍爾將得到幾套房子，也許是位於英國奇平諾頓（Chipping Norton）、美國紐約的公寓，霍爾可對與梅鐸自結婚後獲得的財產提出「共同使用」（shared use）要求。這些物業預料總值約2.5億英鎊（約23億港元）。

斯蒂芬斯也預計霍爾將可繼續使用私人飛機。

圖為梅鐸（左）與霍爾（右）2016年在英國倫敦出席活動。（Getty）

根據《福布斯》統計，梅鐸家族的財富達到177億美元（約1380億港元），彭博社（Bloomberg）則估計梅鐸個人擁有76.2億美元（約594億港元）。至於霍爾的淨資產約為2000萬美元（約1.56億港元）。

梅鐸過去曾三次離婚，他先前三任妻子分別是澳洲籍女子兼擔任過空姐的布克（Patricia Booker）、記者托芙（Anna Torv）及華裔鄧文迪（Wendi Deng），其中據美媒CNBC報道，第二任妻子、與梅鐸婚姻長達32年的托芙在2013年離婚後獲得約17億美元（約132億港元），當中包括約1000萬美元（約7800萬港元）現金。