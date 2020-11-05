美國大選｜霍士搶閘稱拜登奪亞利桑那　美媒：特朗普震怒致電梅鐸

2020年美國大選（US Election）點票工作仍未完成，其中一個關鍵州份亞利桑那州（Arizona）備受關注，保守派媒體霍士新聞（Fox News）11月3日晚上成為首間表明民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）將贏下亞利桑那州（Arizona）的新聞媒體，美國媒體11月4日報道，總統特朗普（Donald Trump）對此震怒。

霍士新聞早在11月3日晚上11時30分前，就表明拜登在亞利桑那州勝選，之後美聯社也推測拜登將在該州勝選，其他多間美媒則指該州選情吃緊，勝負難料。

霍士老闆拒撤回報道



《名利場》引述消息人士報道，特朗普對霍士新聞感到憤怒，並因此致電霍士新聞的老闆梅鐸（Rupert Murdoch）。報道稱，特朗普要求霍士新聞撤回報道，但被梅鐸拒絕。

文章稱，霍士電視台內支持特朗普的評論主持人及新聞部就亞利桑那州的選舉結果有分歧。有霍士員工透露：「我們很擔心被視為正竭盡全力來支持特朗普。」

報道又稱，一些共和黨人批評霍士的報道會讓特朗普看來像會輸一般。特朗普前顧問農貝格（Sam Nunberg）表示：「霍士新聞昨晚（3日）涉及新聞疏忽及壓制選民。」

這不是特朗普與霍士之間的首場爭拗，《名利場》記者舍曼（Gabriel Sherman）在2019年9月曾報道，特朗普就霍士新聞的選舉民調向梅鐸投訴。

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