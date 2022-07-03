傳梅鐸超模妻為離婚心碎痛苦：我還愛着他 責怪梅鐸兒女挑撥離間
撰文：聯合新聞網
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英國每日郵報報道，媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的第四任妻子霍爾（Jerry Hall）為婚姻突然結束感到「心碎」和「痛苦死了」，責怪梅鐸兒女挑撥離間。
報道說，霍爾正在英國等着91歲的梅鐸與她團聚時，突然收到梅鐸的電郵，說婚姻到此為止，還說霍爾只能透過梅鐸的律師跟他聯絡。據傳霍爾跟朋友說：「我還愛着他，我痛苦死了（devastated）。」
媒體大亨梅鐸與第四任妻子霍爾離婚，更指這是因為梅鐸兒女挑撥離間所致。
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身價高達177億美元的梅鐸，2016年娶了曾是超模的演員霍爾。
霍爾身邊消息人士說，霍爾和梅鐸兒女的緊張關係始於疫情期間，霍爾扮演「守門人」，以免丈夫染疫。霍爾認為，就是這點導致梅鐸兒女以為她想切斷他們跟父親的定期聯繫。梅鐸與霍爾並無子嗣。
霍爾的朋友說：「梅鐸的小孩以為霍爾不讓他們跟爸爸聯絡。霍爾責怪小孩破壞婚姻。梅鐸的小孩對這點很有意見，對梅鐸的私生活也滿有影響力，霍爾對此非常震驚，顯然梅鐸小孩不信任她。」
消息人士說，今年稍早，有人跟霍爾和梅鐸家族討論過霍爾的財務狀況，以及如果梅鐸去世，霍爾會拿到多少。聽說梅鐸家族裏有人擔心地說，不能再給霍爾更多了。梅鐸與霍爾簽有婚前協議。
消息人士說：「霍爾為這件事痛苦萬分，堅稱那是晴天霹靂。她和老公曾計畫今年夏天在倫敦團聚，然後卻收到這個訊息，要她只能透過律師聯絡。」
霍爾2日滿66歲，據說目前在英國泰晤士河畔亨利鎮跟女兒在一起。霍爾與英國「滾石樂隊」（The Rolling Stones）主唱米積加（Mick Jagger）育有四個孩子。上周她和她娘家的人沒有出席梅鐸年度夏日派對，離婚的事正式曝光。
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