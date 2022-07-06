疫情｜重覆感染可令健康風險增加　誘發心臟病及肺積水等併發症

新冠病毒Omicron變種的BA4、BA5亞型，逐漸成為主流，讓全球各地的感染數字再度回升。同時亦讓已感染一次新冠肺炎的人，痊癒後再次感染的風險增加，而這亦成為了科學家研究的對象。研究發現，重覆感染新冠新帶來新的、甚至是持久的健康問題。



美國聖路易斯華盛頓大學（Washington University）臨床流行病學家，阿利（Ziyad Al-Aly）領導了這次研究。隨着Omicron變種的BA4、BA5亞型的出現，有愈來愈多的人重覆感染新冠病毒，阿利決定檢視重覆感染帶來的健康風險。

阿利的團隊翻查了弗吉尼亞州25萬名病人紀錄，發現約有3.8萬人感染了兩次新冠病毒，2200人感染了3次，246人感染了4次。

圖為4月19日，美國紐約機場的一個要求人們配戴口罩規定的指示牌。（Getty）

重覆感染後出現的共通症狀包括胸痛、心律異常、心臟病、心肌發炎、血栓等等。常見的肺部問題包括呼吸急促、低血氧、肺部積水等，無論是否有接種疫苗均有風險。研究指風險會長達6個月，並且會隨感染次數增加。

阿利表示，過去人們會認為，當感染新冠肺炎並痊癒後，人體會有抵抗力，即使再感染也不會有大礙：「但事實並非如此。」「當然這不是意味所有人都會重覆感染，或感染後都出現嚴重併發症，只是每次感染會出現新的風險，而且風險會隨感染次數增加。」

卡塔爾的威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）傳染病學教授拉達德醫生（Laith Abu-Raddad）表示，研究顯示重覆感染可能帶來的健康風險：「感染次數愈加，會對身體會造成更多的傷害，就越有可能遇上長新冠問題。」

醫生們還未確切知道重覆感染會如何影響身體，但認為若第一次感染後削弱了免疫系統或已對器官造成傷害，即使當時情況並不明顯，重覆感染可能讓病情變得明顯並加重起來。