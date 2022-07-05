增2268宗確診　多三宗源頭不明BA.4/5　張竹君：個案兩周已翻一翻

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（5日）新增2,268宗確診個案，事隔兩日後重上2,000宗水平。變異病毒株方面，懷疑帶BA.4或BA.5的病人則新增八人，當中首個BA.4或BA.5食肆群組觀塘萬泰利廣場「為食火鍋」再新增一宗個案，亦有一名密切接觸者確診，群組累積有16名食客及3名密切接觸者確診。



另外，新增三宗懷疑帶BA.4或者BA.5的源頭不明個案，其中一名確診者在客機機艙做清潔工作，當局估計是與輸入個案相關。其餘源頭不明個案分別居於丹拿道友福園及馬鞍山海濤居3座。衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，本港兩周前大約每日新增1,000宗個案：「其實已經翻咗一翻，現時個案上升緊」，她呼籲市民保持警覺勿放鬆。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日新增確診個案中，本地個案佔2,085宗，包括771宗為直接核酸檢測陽性及1,314宗是快速測試陽性覆檢後確診，而輸入個案則佔183宗。

變異病毒株方面，新增10宗懷疑帶BA.2.12.1的個案，包括兩宗與早前個案有流行病關個案，八宗暫時源頭不明。而懷疑帶BA.4或者BA.5的個案則增八宗，「為食火鍋」群組多一位食客確診，其家人亦染疫，故累積共有16名食客及3名密切接觸者確診。她又表示，「為食火鍋」換氣量超過要求，但有部份設備故障，惟強調不可排除其他因素導致傳播：「人傳人、行出行入，或者共同洗手間都有機會。」

▼7月3日起強制檢測公告▼



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另外，早前馬頭涌官立小學6C班有兩名學生疑感染BA.4或者BA.5變種病毒，而當局今日公布該校4C班亦新增一名學生疑感染BA.4或者BA.5變種病毒，該名學生最後上學日為6月30日，班上暫時未有其他個案。

三宗疑感染BA.4或者BA.5的源頭不明個案方面，當局指一宗或與輸入個案相關，因該名病人負責在客機機艙中進行清潔，並有定期檢測，而其7月3日樣本發現陽性，病人居於元朗十八鄉大旗嶺。另一宗個案則居於北角丹拿道友福園，而病人的兩名家人亦染疫；餘下一宗個案為居於馬鞍山海濤居3座人士。

張竹君表示，本地每日新增個案對上七日約有2,000宗，比兩周前的大約1,000宗，「其實已經翻咗一翻」。她又強調，現時變異病毒株BA2.12.1，以及BA.4或BA.5的個案都有上升趨勢：「雖然整體比例較低，但以外國經驗而言BA.4或BA.5傳播力非常高，康復者亦有再次感染機會」，呼籲市民保持警覺唔好放鬆。被問到當局如何評估未來疫情，她指：「如果走勢一切不變，當然有機會再上升。」

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏公布，香港佛教醫院護養病房一名70歲男病人，以及三名同房員工先後確診，全部人情況穩定，該院正調查四宗個案關連。該病房已暫停收新症及探訪安排，亦已徹底消毒。確診男病人原本留醫東華三院黃大仙醫院，因工程關係轉到佛教醫院，目前已返回東華三院黃大仙醫院隔離治療。

另下，青山醫院法醫精神科男病房再多一病人確診，病人現時情況穩定，該病房至今累計有五名病人及三名職員染疫。關慧敏又表示，雅麗氏何妙齡那打素醫院膳食部有四名員工確診，現時情況穩定，該院病人膳食服務不受影響。

▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



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