疫情｜BA.4及BA.5或成主流病毒株　再感染風險增加只因「這一點」

美國疾病管制與預防中心（CDC）6月28日宣布，變種Omicron病毒BA.4 / BA.5已成為主要感染株。預示着新一輪疫情的爆發，BA.4、BA.5的最大威力是其免疫的躲避能力，可以讓早前已感染並痊癒的新冠患者，再次染疫。



BA.4及BA.5是Omicron變種的另一個亞型，與以往的Omicron有很大關聯。兩個亞型最早在南非被發現，現在已傳遍世界多個地方，並逐漸成為主流感染株。

BA.4與BA.5均有另一個亞型BA.2的特色，擁有隱匿能力，讓普通快速檢測能以發現。但兩者對免疫有更強的「躲避能力」，不僅接種疫苗難以直接預防感染，過去曾感染病毒的患者，也有可能再度感染。

圖為6月21日，美國紐約。美國多個地區已解除防疫限制，但感染人數仍在緩慢上升。（AP）

根據一篇發表在預印本平台BioRxiv的論文，表示與BA.2相比，BA.2.12.1對接種疫苗人士的血清抗性略高（1.8 倍），但BA.4及BA.5的抵抗能力則大大提高（4.2 倍），因此更有可能突破感染。

美國哥倫比亞大學最近一項研究亦指出，現時美國有94.7%的16歲或以上的人士擁有新冠病毒的抗體，不論是接種疫苗，或是受感染後產生的。但BA.4與BA.5的感染卻持續增加，成為主流病毒株，意味BA.4與BA.5可造成重覆感染。有專家表示部分例子是在數個月前從Omicron BA.2痊癒，今天卻再被BA.4或BA.5感染。

儘管目前無證據顯示BA.4及BA.5亞型的毒性更強，有更高的致病能力，但已確定傳染力會更高，並會蓋過BA.2成為傳染的主流病毒。