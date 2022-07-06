逼約翰遜下台？英國1922委員會醞釀修改規則　不信任投票或再啟動

英國政壇出現戲劇性的官員離職潮，至少18名政府官員辭職逼宮，首相約翰遜（Boris Johnson）則堅持稱「繼續前進」。英媒《衛報》7月6日引述消息人士報道，執政保守黨的「1922委員會」（1922 Committee）將考慮最早在當地6日下午的會議決定是否修改規則，若然成事，約翰遜或在數天內再面臨不信任投票。



「1922委員會」是保守黨內一個由後座議員組成的委員會，委員會可以獨立就黨內事務及發展提供意見，在選擇黨領導發揮重要作用。

今年6月初，15%保守黨內下議院議員去信1922委員會，成功跨過人數門檻啟動不信任動議，發起對約翰遜領袖地位的不信任投票，最終約翰遜驚險躲過危機。

條例本來規定首相將享一年「喘氣期」，即黨員一年內無法再對他發起不信任動議，但事實上1922委員會也可修改此規例，《衛報》7月6日便引述兩名執行委員報道，1922委員會或將在6日下午的會議上決定是否修改規則，以容許在一年內針對約翰遜的第二次不信任投票。

約翰遜：圖為2022年6月29日，英國首相約翰遜在西班牙馬德里出席北約峰會。（AP）

委員會內意見分歧

報道也提到，委員會內對此意見分歧，例如有執行委員認為應先冷靜下來，也有其他選項是留待下周的1922委員會改選後，由新當選委員決定是否修改規則。

若然1922委員會修改規則的話，下議院保守黨議員將可再致信要求啟動不信任動議，一旦人數達到保守黨內下議院議員的15%，便會成功啟動，最快同日可以舉行不信任投票，決定約翰遜的去留。

天空新聞（Sky New）報道，1922委員會過去在2019年便曾同意修改規則，當時為文翠珊擔任首相的年代，她躲過一次不信任投票，約半年後委員會同意改例以容許再一次對她啟動不信任動議。不過在委員會正式通知她改例前，文翠珊已自行宣布將下台。