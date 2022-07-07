英政府逾30人請辭逼宮約翰遜　留任的有誰？

英國政府迄今已有32名官員因對首相約翰遜（Boris Johnson）失去信心而辭職。住房、社區和地方政府大臣高文浩（Michael Gove）表明留任後，英媒透露，他7月6日上午也呼籲約翰遜辭職。



財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）和衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）5日宣布辭職，約翰遜隨後宣布由教育大臣查學禮（Nadhim Zahawi）改任財相，內閣辦公室事務部長柏建熙（Steve Barclay）擔任衞大臣。根據英媒，迄今至少32名議員辭職。

誰留任？

外交大臣藍韜文（Dominic Raab）、內政大臣彭黛玲（Priti Patel）、國防大臣華禮仕（Ben Wallace）、外交大臣卓慧思（Liz Truss）、環境、食物及鄉郊事務大臣尤俊仕（George Eustice）、商務大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）和國際貿易大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）等人亦留任。

雖然高浩文5日拒絕跟隨辛偉誠及賈偉德辭職，但《每日郵報》6日稱，高浩文告訴約翰遜他必須下台。

誰未表態？

英國廣播公司（BBC）指，檢察總長柏斐文（Suella Braverman)、負責警察和消防事務的國務大臣莫陶斯（Kit Malthouse）和外交部主管亞洲事務大臣亞當斯（Nigel Adams）等人尚未表態。