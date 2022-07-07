約翰遜怒炒內閣元老高文浩　傳首相府斥他「帶頭造反」

英國首相約翰遜（Boris Johnson）7月6日辭退住房、社區和地方政府大臣高文浩（Michael Gove）。



高浩文5日拒絕跟隨辛偉誠及賈偉德辭職、表明留任，但翌日上午轉變態度，告訴約翰遜他必須下台。約翰遜同日稍後時間致電高文浩，告訴對方已被辭退。

報道引述一名來自首相府的消息人士稱：「你不能有這樣的陰險小人，在出現爭議時與你劃清界線，然後興高采烈地向傳媒說（國家）領導人必須離開。」

消息指，首相府認為高文浩是內閣官員近數星期向約翰遜逼宮的幕後黑手，直斥高文浩對約翰遜不忠誠。

Simon Hart約翰遜近日醜聞纏身，英國政府迄今至少44人辭職。威爾斯事務大臣夏世民（Simon Hart）和衞生及社會關懷部國務大臣阿加爾（Edward Argar）6日是最新因對約翰遜失去信心而提交辭職信的官員。

檢察總長柏斐文（Suella Braverman）也呼籲約翰遜辭職。柏斐文向英國獨立電視台（ITV）稱，由於自己的職責，她不會辭職，但承認約翰遜或會解僱她。

誰留任？

外交大臣藍韜文（Dominic Raab）、內政大臣彭黛玲（Priti Patel）、國防大臣華禮仕（Ben Wallace）、外相卓慧思（Liz Truss）、環境、食物及鄉郊事務大臣尤俊仕（George Eustice）、商務大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）和國際貿易大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）等人亦留任。

誰未表態？

英國廣播公司（BBC）指，包括負責警察和消防事務的國務大臣莫陶斯（Kit Malthouse）和外交部主管亞洲事務大臣亞當斯（Nigel Adams）在內人士尚未表態。