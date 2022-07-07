美殯儀公司偷切死者器官轉賣牟利　混凝土製假骨灰還家屬

美國科羅拉多州一間殯儀公司被踢爆非法將死者器官及遺體部位賣給研究或教學機構，並將混凝土做成假骨灰交還家屬，從而牟取暴利。肇事公司負責人7月5日在聯邦法院承認欺詐罪行，面臨最高20年監禁。



起訴書指，涉案的科羅拉多州「日落梅薩葬儀社」（Sunset Mesa）負責人赫斯（Megan Hess）2009年起，與母親科赫（Shirley Koch）合作經營「日落梅薩葬儀社」，為死者家屬提供火化服務。

惟公司在未有知會死者家屬的情況下，偷偷將死者的頭、脊椎、手臂和腿等身體部位或器官切下，再轉賣至研究單位或需要遺體進行手術練習的教學機構。

"Megan Hess, who operated a funeral home called Sunset Mesa and a human body parts business called Donor Services from the same building".https://t.co/l5eyYreftN — Dana H. Myers (@danak6jq) July 5, 2022

赫斯每次的「火化服務」價格約為1000美元，而遇上貧困家庭時，她假裝為家屬提供免費服務，以獲得遺體來非法販賣。赫斯完成交易後，則會將不同的屍體遺骸混合起來，假裝是死者骨灰交給家屬，甚至有部分家屬只拿到由混凝土偽裝成的「假骨灰」。檢方調查後更發現，赫斯曾偽造數十份遺體捐贈同意書。

赫斯及科赫2020年被捕，並被指控犯有6項郵件欺詐罪和3項非法運輸危險材料罪。作為認罪協議的一部分，赫斯的另外8項刑事指控會被撤銷。檢方建議對赫斯判處12至15年的刑期，暫定2023年1月判刑。赫斯的母親科赫則預定7月12日舉行審訊。