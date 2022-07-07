英國人將變得窮笨？研究稱高薪高學歷高者少生育　對社會影響巨大

英媒7月6日稱，一項研究顯示，英國富裕階層和知識分子的生育率愈來愈低，該國人口向學識程度愈來愈低，以及經濟狀況愈來愈差的方向演化。



英國廣播公司（BBC）6日稱，英國東英吉利大學（University of East Anglia）的研究團隊用英國生物醫學庫（UK Biobank）的資料，研究英國30多萬人的數據。

UK Biobank是一大規模的長期生物樣本庫計劃，目的是研究遺傳和環境因素對於疾病發展的影響。參與計劃者都得到一個複合基因得分，這是按照他們的基因傾向，對其健康、教育、生活方式和人格特質作出的概略估計值。

研究人員將他們的複合基因得分以及他們的兄弟姐妹和孩子兩代人作交叉對照和比較，以觀察和分析長期的人口變化趨勢。

團隊發現，與低收入和低學歷有關聯的復合基因得分，和更多孩子聯繫在一起。這意味從演化的角度上看，他們是自然選擇下的優勢者。那些與高收入、高教育水平有關聯的複合基因得分，與較少孩子聯繫在一起，意味他們被自然選擇淘汰。

團隊稱，根據目前趨勢，自然選擇有利於低收入和低學歷的群體，因此下一代英國人的學識程度將比現在低1至2個百分點。