烏干達43歲媽媽狂生44個孩子　患罕見病難節育　丈夫離家出走

烏干達43歲女子娜芭坦茲（Mariam Nabatanzi）擁有44個孩子，其中許多兒女為多胞胎，被封為「世上生育能力最強的女人」。但這其實是因為她罹患罕見遺傳疾病，任何節育方法對她都沒效，且可能造成嚴重健康問題，被告知一輩子無法停止生育，直到摘除子宮才重獲新生。



綜合太陽報等報道，娜芭坦茲早在12歲那年被父母賣掉嫁給丈夫，不久就懷孕，並於13歲生下第一個孩子。接下來她開始過着懷孕生小孩的日子，接連懷上雙胞胎、三胞胎、四胞胎。

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然而這還不是人生最艱難的時刻，娜芭坦茲歷經6個孩子死去，丈夫不但經常不在家，最後還帶着家中全部錢財離家出走，她只能獨自撫養數十名兒女長大。

為了養活孩子們，所有能做的工作都做過，美髮、收集廢舊金屬、釀酒、賣草藥等，但賺來的錢全被餐費、衣服、學費、醫療費等支出消耗掉。

娜芭坦茲向醫生求助，這才得知原來她的卵巢比一般人更加巨大，引發過度排卵，光是一次週期就能排出多個卵子，大大增加多胞胎機率，任何節育方法對她來說都不管用，可能導致嚴重健康問題，只能繼續生小孩。有醫生指出，這狀況並不常見，且有可能造成生命威脅。

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如今娜芭坦茲已經43歲，在3年前結束最後一次生育，並做子宮摘除手術，「我是含着淚水長大的，我的男人給了我許多折磨與苦難」。

但她也認為，能擁有這麼多孩子是來自上帝的恩典，兼差多份工作，親自照顧家人生活起居，就是希望讓每個孩子都感到幸福。

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