約翰遜還能堅持多久　保守黨能用什麼方法迫他辭職｜新聞教室

英國首相約翰遜（Boris Johnson）面臨迫宮，英國多面內閣及部長級官員相繼辭職，黨內要求他辭職的聲音愈來愈大，但約翰遜表面不會辭職下台。約翰遜還能堅持多久？保守黨有什麼方法可以強迫他下台？如他決定下台，之後會發生什麼事？



改變黨規發動新一輪不信任投票

保守黨在6月曾對約翰遜發動不信任投票但失敗，約翰遜取得足夠票數成功保着首位。根據黨規，他在未來一年都不會再受到挑戰。

然而，這些規則是可以改變的，關鍵是1922委員會，即後座的核心成員。保守黨將在下周選出新的委員會委員，新委員會小組可以改變黨規，以便再次發動不信任投票，把約翰遜免職。

圖為7月6日，約翰遜在英國國會上答辯，表明不會辭職。（AP）

約翰遜自行辭職

儘管約翰遜現時表明不會辭職，但隨着辭職的人數愈來愈多，迫於政治壓力下，約翰遜理應會自己選擇下台，有如前任首相文翠珊（Theresa May）一樣。

其中一個可能的情景，是後座議員宣布敦促約翰遜離開，否則將改變黨規迫使他離開。為免被罷免的約翰遜決定辭職，體面下台。這方式對保持國家政府與保守黨形象均有好處。

約翰遜仍能繼續執政一陣子

即使約翰遜現在宣布辭職，除非他同時宣布即日離任，否則仍能繼續執政一陣子。約翰遜可以重新組成內閣——一個臨時內閣繼續執政，同時準備下一任首相的交接，這可能需要一個半月的時間。

但若約翰遜宣布即日離任，那他將需要任命內閣擔任看守首相。司法部長藍韜文（Dominic Raab）同時兼任副首相，將是默認人選。

如何選出新首相？

英國首相一般由國會最大黨黨魁擔任，保守黨是目前執政黨，約翰遜辭任首相同時會意味辭任黨首職務，保守黨將選出新的人選接替。若果有意出選黨首的人眾多，黨內會以反種方式淘汰較少人支持的，餘下兩名最多人支持的候選人，再作黨內投票決定。詳細的規則和日程，會由1922委員會敲定。