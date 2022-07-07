Boris Johnson｜擅於大玩「狼來了」的約翰遜　黨友高呼不撐了

英國財政大臣和衞生大臣閃辭，質疑首相約翰遜（Boris Johnson，台譯強生）執政能力與誠信，掀起新一波跳船潮，雖然他挺過「派對門」以及黨內不信任投票，但最終還是栽品行不端的黨友手上。他一而再的說謊，之後又被拆穿，令黨友不得不「用腳投票」。



英國財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）和衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）指約翰遜無視其盟友、下議院保守黨副黨鞭平徹（Chris Pincher）涉及性醜聞並任命他後，6日相繼辭職，掀起新一波「跳船潮」

其後有數十名部長、次級副手和內閣成員求去。這是繼黨內不信任投票後，保守黨再出現要求他下台的聲浪，甚至有閣員親往首相官邸促他下台。一位英揆親密盟友稱，約翰遜一度不想放棄。他過去48小時內曾表示將戰鬥到底。不過約翰遜看來已認清現實，已同意下台。

6月才捱過黨內不信任投票的他，為何在短期間再度面臨逼宮？

6月6日，在15%黨內下議院議員的驅動之下，英國保守黨發起了對首相約翰遜領袖地位的不信任投票。經過一整天的繁忙遊說之後，約翰遜獲得211位議員支持、148票反對，成功保住了相位。但其反對票比率高達41%，遠超外界預期。

當時已有評論稱，失去眾多黨友支持的約翰遜，已儼然成為跛腳鴨首相，下台只是時間的問題。

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※ 導火索：平徹

平徹上週被控在倫敦一家俱樂部內性騷擾2名男客人，甚至觸摸其中一人的私處之後，辭去黨鞭一職。

他在辭職信中稱當時喝得太醉，不僅讓自己難堪，也讓其他人「感到不快」。

政府隨公開稱平徹已承認舉止極為不當，但仍會繼續擔任議員，不會面臨其他處分。惟保守黨議員為之惱怒的，是平徹過去曾面臨類似指控，約翰遜明知他有問題，卻還任命他出任負責強化黨內紀律的副黨鞭職務。

※ 傳已知他有問題

事件的焦點後來落在，約翰遜是否早知平徹曾多次被控涉及性騷的行為不當。

約翰遜辦公室上週堅稱，他在任命平徹前，對針對他的指控一概不知。但來到4日晚上，有政治記者揭發英揆早在2019至2020年那段時間，已知平徹被正式投訴「行為不當」。

英國外交部常務次官麥克唐納（Simon McDonald）後來「補一刀」爆料稱，平徹早在2019年就被調查，且「約翰遜親自聽取有關啟動調查原因和結果的簡報」。

首相府隨後才向媒體改口稱，約翰遜其實對平徹的行為知情但就是「忘記了」。約翰遜後來再公開承認，任命平徹是「一大錯誤」。

英國首相約翰遜：圖為2021年11月27日，英國首相約翰遜在出席有關新型冠狀病毒肺炎疫情的記者會。（AP）

※ 內閣官員紛辭職

最先宣布辭職的辛偉誠和賈偉德，當天是7月5日，這將英國保守黨內的不滿的情緒徹底引爆。約翰遜面臨令一場不信任動議，不過今次不同的是，投票是「用腳進行」。

除了續有官員辭職求去外，亦有本來留任的官員亦收回對他的支持。截至今日清晨，迄今至少32名英國官員因對約翰遜辭職。住房、社區和地方政府大臣高文浩（Michael Gove）雖曾表明留任，但英媒透露，他7月6日上午也呼籲約翰遜辭職。約翰遜於是對他炒魷。

辛偉誠和賈偉德辭職後，約翰遜隨後宣布由教育大臣查學禮（Nadhim Zahawi）改任財相，內閣辦公室事務部長柏建熙（Steve Barclay）擔任衞生大臣。

惟查學禮在被任命為財相2天後，7日在Twitter發文公開呼籲約翰遜現在須做正確的事並走了。內政大臣彭黛玲（Priti Patel）以及運輸大臣夏博思（Grant Shapps）也要求首相辭職。至此，約翰遜已陷入眾叛親離的狀態，他已不能繼續厚着面皮繼續留任。

被「狼」吃掉的大話精

約翰遜的下場，亦令人回想起他接任文翠珊（Theresa May）擔任首相後，他率領國家進行脫歐談判時多次揚言「硬脫歐」。當時英歐各不相讓危機大有可能一觸即發，但每每到了最後關頭，往往又在吵吵鬧鬧中達成共識。約翰遜嘗過這一役的甜頭後，還為自己這種「大膽的」策略沾沾自喜，更開始踏上「誓願當食生菜」之路。

「狼來了」的童話，相信大家都耳熟能詳。故事中放羊的牧童常在山上向村民高叫「狼來了」，以此戲弄他們，久而久之，村民都不再信他。直到有一天，狼真的出現，卻沒有村民理會牧童的求救，結果羊隻命喪狼口。常將「硬脫歐」掛在嘴透的約翰遜，作風全沒變化，他在「派對門」及「平徹門」危機中是同樣的毫不誠實、巧言亂德，才會導致黨友難以與之為伍，決定離他而去。