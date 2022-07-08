Boris Johnson約翰遜辭職｜英國朝野各抒己見　其他國家怎麼看？

英國首相約翰遜（Boris Johnson，台譯強生）7月7日宣布辭職，但暫代首相職務直到秋天，國內朝野政治人物以及反應如下。



保守黨副主席湯姆林森（Justin Tomlinson）表示：「我曾是約翰遜團隊的一員，大選結果顯示，他是名跨越傳統政治分歧的明星（政治）玩家。是的，（政治）有起伏，但他擴大社會（階層）的流動和機會。」

湯姆林森稱：「他辭職無可避免，作為一個政黨，我們必須迅速團結並專注重要問題。在許多方面，目前這是嚴峻時期。」

在野工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）表示：「約翰遜辭任首相對全國來說是個好消息。」「但早就應該辭職，他一向都不適合擔任（首相）。他必須為內閣的大量謊言、醜聞和欺詐負責。」

We are stuck with a government that isn’t functioning.



The Prime Minister needs to go completely - not cling on for a few months.



Britain needs a fresh start. If the Tory party doesn’t get rid of him, Labour will act in the national interest and bring a vote of no confidence. pic.twitter.com/SqL6VUAnLR — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 7, 2022

蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）表示：「過去幾天（實為數月）的混亂即將結束，令人普遍鬆一口氣，儘管約翰遜繼續留任首相至秋季的想法似乎非常不理想，且肯定不是可持續的事？」

約翰遜在唐寧街宣布辭職之際，上一任首相文翠珊（Theresa May）在倫敦發表講話，她否認自己會出任看守內閣首相，而是表示，她希望見到保守黨新領袖會專注於修補撕裂，是個想要團結國家和團結黨的人。

It was a privilege to deliver the James Brokenshire memorial lecture today.



James was a dedicated public servant. He embodied decency, honesty & integrity. I spoke about how we can do more to live up to those values.



📹 Watch: https://t.co/VP9VAczmpv pic.twitter.com/Q4gcmUNJ2x — Theresa May (@theresa_may) July 7, 2022

另一名前首相馬卓安（John Major）向保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）致函，敦促委員會盡快罷免約翰遜。

他表示，約翰遜在任長達3個月並不明智，亦可能不可持續，「在這樣的情況下，首相維持內閣任命權。更讓人憂慮的是，擁有作出決定權力的人，將影響大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國（United Kingdom）全部、4個國家和更遠地區人民的生活」。他認為，外交大臣藍韜文（Dominic Raab）可以接任看守首相。

愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）把約翰遜辭職視為與英國重新調整關係的機會。他說：「我們現在有機會回歸真正的夥伴關係和相互尊重精神，這是支持《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement）成果所需要的」。

歐盟前首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）表示，約翰遜離開開啟歐盟與英國關係的新一頁。

Boris Johnson's reign ends in disgrace, just like his friend Donald Trump. The end of an era of transatlantic populism? Let's hope so.



EU - UK relations suffered hugely with Johnson's choice of Brexit. Things can only get better! 🇪🇺🇬🇧 — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) July 7, 2022

曾負責統籌英國脫歐事務的歐盟議會議員伏思達（Guy Verhofstadt）則說：「約翰遜選擇英國脫歐後，歐盟與英國的關係遭受重創。（約翰遜辭職）事情只會變得更好」。

伏思達稱：「約翰遜的統治以恥辱告終，就像他的朋友（美國前總統）特朗普（Donald Trump）。跨大西洋民粹主義時代的終結？希望如此。」

俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，約翰遜「真的不喜歡我們，我們也不喜歡他」。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）則感謝約翰遜在其「最困難的時期」給予支持。