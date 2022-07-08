Boris Johnson辭職｜曾諷單親孩子無家教　約翰遜屢出狂言樹敵多

英國首相約翰遜（Boris Johnson，台譯強生）7月7日宣布辭職。他不論早年任記者還是從政，都曾發表富爭議的言論，引起眾怒。



他說過什麼？

約翰遜曾形容單親媽媽的孩子「無家教、無知、激進、是私生子」，稱男同性戀者是「穿運動背心的後庭男孩（Bum boy，針對男同性戀、具冒犯性的粗俗俚語）」，還說蒙面的穆斯林女性像「信箱」和「銀行搶匪」。

約翰遜也曾開罪某些國家，比如形容保守黨內鬥有如「巴布亞新畿內亞式自相殘殺和謀殺酋長」。他有時也不放過一整個洲，比如曾形容非洲是個「斑點」，藉以幫大英帝國開脫責任。

他還不放過國內的某些城市。當利物浦（Liverpool）市民2004年為一名利物浦男子在伊拉克遭極端分子綁架殺害而哀悼時，他竟稱：「他們盡可能把自己視為受害者，並怨恨其受害者身份。但同時他們也沉溺其中」。

圖為2016年，時任英國外相約翰遜在倫敦與時任美國務卿克里舉行聯合記者會。（Getty）

約翰遜2016年以英國外相身份與時任美國務卿克里（John Kerry）舉行首次聯合記者會時，氣氛就因為其過往言論變得尷尬。

克里提到，約翰遜曾說美國時任總統奧巴馬（Barack Obama）因部分肯尼亞血統而祖傳不喜歡大英帝國，以及形容當時的總統候選人希拉里（Hillary Clinton）「染金髮、噘嘴、眼神冷冰冰，像是精神病院中有虐待狂的護士」。