安倍晉三出生於東京都，出身自政治世家。其父親安倍晉太郎曾任外務大臣，其外祖父岸信介（原姓佐藤）及外叔公佐藤榮作亦曾出任日本首相，號稱「一家三宰相」。安倍晉三兩度出任日本首相，而且於2020年8月因「連續在任2799天」創下日本憲政史的記錄。



安倍晉三於1982年初入政壇，從1993年起獲選為山口縣眾議院議員，他在黨內林立的派閥中屬於「清和政策研究會」。曾先後出任自由民主黨幹事長及內閣官房長官，之後在2006年至2007年期間接棒小泉純一郎擔任內閣總理大臣（第90任）與自民黨總裁（第21任），是日本首位在二戰後出生的首相，也是二戰後日本首相之中最年輕的一位。

在2007年7月的日本參議院選舉中，自民黨遭遇歷史性慘敗，執政黨喪失了過半數地位。在這樣的背景下，安倍於9月亦因罹患潰瘍性結腸炎請辭，僅出任首相一年。

在作為在野黨的3年裏，安倍利用自己擔任會長的超黨派聯盟「創生日本」推行修改憲法和教育再生等保守色彩濃厚的主張，積極捲土重來。2012年9月，安倍晉三第二次出戰自民黨總裁選定，結果以驚人逆轉戰勝石破茂再次當選第25任自民黨總裁，也成為該黨首位回任的總裁，並在同年舉行的眾議院選舉中領導在野的自民黨重新贏得執政權，使安倍成為「平成年代」唯一兩度拜相的人。

安倍晉三在里約奧運閉幕禮粉墨登場，可惜東奧被疫情弄得充滿波折。（Getty Images）

在2017年眾議院大選後，安倍成為1947年日本國憲法頒布後繼吉田茂第二位擔任四屆之人。2019年11月20日，安倍成為日本在任時間最長的首相。2020年8月24日，連續在任時間超過其外叔祖佐藤榮作，成為日本連續在任最久的首相。

然而，在第二任內，安倍面對新冠疫情重擔，而且還要籌備一度押後的東京奧運，執政黨內部曾對安倍「一周七天不休息」的情況感到憂慮。抗疫期間操勞過度，也間接使安倍最終無緣在任期內完成東京奧運。

同年8月28日，安倍又因潰瘍性結腸炎復發，宣布等待新任自由民主黨總裁的補選結果出爐，便旋即辭去首相職務。9月16日，在任近八年的安倍晉三正式卸任內閣總理大臣一職，由菅義偉接任。

安倍晉三在執政晚期力圖與中國維持良性互動。（共同社）

過去兩年，安倍縱使未在國際政壇上保持曝光率，但仍活躍於日本的政治圈。2021年11月11日，在黨內最大派閥「清和政策研究會」時任會長細田博之獲選為新任眾議院議長而退出派閥後，安倍晉三正式回歸「清和政策研究會」接替細田博之出任會長職務，睽違九年後再度成為黨內派閥的要員。

本周日（10日），日本將迎來參議院選舉，安倍近日亦四出為黨內候選人拉票。8日，安倍在奈良街頭發表演講時遭受槍擊，安倍同日原定於下午在京都及琦玉縣出席另外兩場街頭演說會。