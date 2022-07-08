安倍晉三遇刺｜疑兇山上徹也供稱：對安倍不滿　因此打算殺死他

日本前首相安倍晉三在奈良街頭發表演講時遇襲中槍，據報生命垂危。涉嫌行刺安倍晉三的疑兇身份曝光，為現年41歲的男子山上徹也。據日媒報道，疑兇向警方供稱自己對安倍晉三不滿，因此打算殺死他。



山上徹也來自奈良市，曾有約3年時間擔任日本海上自衛隊成員，至2005年左右。

這宗襲擊事件發生於日本時間7月8日早上11時25分左右，安倍晉三當時在奈良街頭為參議院選舉站台，發表演說期間突然倒下。NHK報道指現場傳出兩下槍聲。

報道引述安倍派系人士指出，安倍胸部中槍，被緊急送往醫院。安倍8日自羽田機場飛往奈良演講，並預定前往京都發表街頭演說。

日本《朝日新聞》報道，槍聲疑從安倍背後響起，安倍胸部中彈出血。安倍晉三目前正失去意識，心臟驟停。

報道稱疑兇在安倍身後近距離開了兩槍後，並沒有逃跑，而是呆立當場。他之後被五名保安人員制服。