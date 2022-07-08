安倍晉三去世｜昨與少女「用手比心」影片曝光　網民憶親民前日揆

日本前任首相安倍晉三7月8日上午在奈良市為10日舉行的參議院選舉發表演說，不幸遭41歲男子山上徹也連開2槍施襲，安倍登時胸部流血、心肺停止，雖緊急送醫，但搶救無效不治身亡，終年67歲。



日本網友便分享一段在7日拍攝的影片，影片中安倍晉三與女高中生親切互動；影片上載於Tiktok後，不少網友留言表示難過。

有日本網友在Tiktok上載一段短片，片中安倍晉三7日落區造勢，與民眾接觸。當時一名女高中生問安倍晉三能不能給她一個愛心，並伸出手比出半顆心的手勢；隨後，安倍晉三也伸出手比出另半顆的「愛心」，他邊比邊問「是這樣嗎？」、「現在流行這個嗎？」他作風親民的模樣，讓現場傳出一陣興奮的笑聲與尖叫聲。

影片再被上載於Twitter後，不少人直接留言「保存して」，即是將這段影片保存。有網民留言說，永遠不會忘記安倍晉三，也說希望事件能讓日本出現改變。這位網民更說，這是他長大後決定參加選舉的原因。他也為安倍的冥福祈禱。

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