G20外長會｜德國批俄羅斯侵烏克蘭　拉夫羅夫離席抗議

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）7月8日在二十國集團（G20）外長會上批評俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）中途離席。



二十國集團外長8日在印尼峇里島（Bali Island）進行為期一整天的會談，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與拉夫羅夫均到場與會，這是俄羅斯2月入侵烏克蘭以來兩人首度同場。

法媒引述外交消息人士指，貝爾伯克上午批評俄羅斯入侵烏克蘭之際，拉夫羅夫中途離席。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）發表視像演講之前，拉夫羅夫中午又離席。

布林肯譴責俄羅斯時拉夫羅夫亦不在場。布林肯稱：「我們今天已聽到來自世界各地的強烈合唱，那是關於必須結束侵略」。

法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）稱：「俄羅斯是如此孤立，以致拉夫羅夫發言後便離開中午的會議。」「沒有一個國家捍衛俄羅斯的看法，認同俄羅斯的邏輯。」

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）則稱，拉夫羅夫在會上「沒有聽其他人的話」，「這不是參與G20會議的最具建設方式」。

拉夫羅夫在酒店外會見傳媒期間稱，指摘西方國家避談全球經濟問題，反而談戰爭，「從說話那一刻起，他們就對俄羅斯進行狂熱批評」。