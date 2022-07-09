安倍晉三︱保安被罵反應慢　數月前朴槿惠「隨扈鐵桶陣」影片熱傳

日本前首相安倍晉三7月8日早上在奈良街頭演說時遇襲中槍，至下午不幸身亡，終年67歲。事發後各界質疑保安安排是否存在漏洞，網絡更流傳韓國前總統朴槿惠今年3月的片段，當時現場有人擲物後，附近保安人員立刻組成「鐵桶陣」把朴槿惠團團圍住，被指與安倍的場面有明顯分別。



由於安倍晉三在戶外演說時遇襲，事後網絡流傳多個現場片段，有影片顯示在現場響起第一下槍聲後，安倍晉三曾錯愕回頭，他附近人員也紛紛回頭望向後方，至第二下槍聲後，安倍不支倒地，當時有一名隨扈衝出來舉起疑似防彈公事包，憾未能成功阻擋，子彈已擊中安倍。

▼慎入：以下片段內有中槍畫面▼

部份傳媒與網民質疑保安人員反應過慢，未能保護安倍晉三。網絡更流傳韓國前總統朴槿惠2022年3月離開首爾醫院、返回故鄉大邱時的片段（點擊觀看），與這次事件作對比。

朴槿惠當時在大邱的家門外發表講話，答謝支持者，中途突然有人向她的方向投擲玻璃酒樽，掉落在道路上，只見隨即有約10名保安人員衝出，用肉身把朴槿惠重重包圍，部份人再打開及舉起公事包，加強防護。

在安倍遇刺事件發生後，除了保安人員反應是否及時的問題，當地輿論也關注安倍晉三的演說位置是否與人群太近、行程安排倉促導致保安事前籌備時間不足等問題。

英國廣播公司（BBC）分析指，日本槍擊案少，政治人物出行的保安也很寬鬆，在競選活動時，政治人物會站在街角發表演講，與途人握手，這幾乎就是為何施襲者能夠如此接近安倍開槍的原因，文章稱，相信這會在安倍事件之後有所改變。

↓更多日本前首相安倍晉三遇刺的現場圖片，請點擊放大觀看：