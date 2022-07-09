Elon Musk取消收購Twitter　雙方或拉鋸數月　這一方可能處於下風

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）7月8日宣布取消440億美元收購社交平台Twitter的計劃，指雙方持續在平台上虛假帳戶問題上有分歧。Twitter方面已表明入稟法院，就馬斯克的行動對簿公堂。有法律專家認為，這場官司可能拖延數月才解決，並估計馬斯克可能佔下風。



馬斯克在4月簽署協議，承諾以每股54.20美元收購Twitter，協議亦列明，如果任何一方違反協議，將需要向對方支付10億美元分手費。不過在達成協議後不久，馬斯克開始暗示正重新考慮協議內容，並在5月宣布暫停收購計劃，稱正分析Twitter每日活躍用戶之中，有5%是虛假帳戶的說法。

他的律師在8日去信Twitter，指對方嚴重違反多項協定，而且就平台上的虛假帳戶問題作錯誤及誤導陳述，因此要求取消交易。Twitter主席泰勒（Bret Taylor）則回應稱，董事會仍然有意按原定價格和條款交易，並計劃入稟特拉華州（Delaware）衡平法院，以法律形式強制完成收購協議。

專家：馬斯克理據可能不足

美國杜蘭大學法學院（Tulane University Law School）公司治理教授利普頓（Ann Lipton）向CNBC表示，Twitter有否誤導馬斯克值得質疑，假設真是有發生，但不足以構成取消收購協議的理據。

她認為，馬斯克需要提供Twitter作出過份的虛假聲明，導致公司長遠獲利能力受打擊的證據，惟對方面前未有如此理據。利普頓指，收購協議包括一項特定表現條款，Twitter有權控告馬斯克，在對方的舉債融資仍然進行時，強迫他完成協議。

雖有機會和解 惟分歧仍然嚴重

不過即使雙方「法庭見」，但利普頓估計，馬斯克和Twitter仍有可能達成和解，例如後者稍為更改收購價，惟此舉可能令支持原本收購計劃的股東不滿。她亦指出，馬斯克可能是不希望完成收購，或是有意「壓價」，惟從目前情況來看，雙方距離達成協議仍有一大段距離。