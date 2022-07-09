斯里蘭卡局勢急劇惡化　示威者闖入總統官邸　拉賈帕克薩狼狽逃走

斯里蘭卡局勢急劇惡愈，總統拉賈帕克薩（Gotabhaya Rajapaksa）在示威者企圖闖入總統官邸前逃走了。此前有報道稱，他們突破總統官邸附近的路障，試圖闖入。警方與他們官邸附近發生扭打。有消息稱，總統已離開科倫坡。



斯里蘭卡總理在拉賈帕克薩逃離後召開緊急會議。

法媒引述消息人士稱，拉賈帕克薩在示威者衝進去前不久逃離官邸。消息人士說：「總統已被護送到安全的地方。」消息人士還稱，軍人向天嗚槍示警，以此驅散憤怒的示威者。

斯里蘭卡Ada Derana電視台報道稱，至少有33人在示威中受傷並且被送往位於科隆坡的公立醫院。

斯里蘭卡首都由於發生嚴重的經濟危機，連月都有大規模反政府示威。科隆坡地方法院駁回警方關於禁止7月8日和9日在總統官邸地區進行示威的請求，但稱警方有權在發生任何非法行動時採取必要的措施。

斯里蘭卡危機：圖為2022年7月8日，斯里蘭卡科倫坡，警方發射催淚彈驅散進行抗議的學生。（AP）

斯里蘭卡當局4月中旬宣布，暫時拖欠外債，等待根據國際貨幣基金組織（IMF）支持的經濟調整計劃對這些義務進行重組。該國外債估計為510億美元。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情令該國旅遊業癱瘓，國家外匯短缺，無法購買足夠的燃料、食物和必需品。由於缺乏外匯進口燃料，斯里蘭卡的很多地方停電。