斯里蘭卡宣告「破產」代表什麼　還有可能翻身嗎｜新聞背後

斯里蘭卡宣告「破產」，國家的收入已無法抵償負債，政府耗盡用於進口必需品的外匯，全國陷入缺乏基本燃料、藥物及日用品的狀態，人們日常生活受嚴重打擊。面對惡劣通脹，斯里蘭卡央行決定把基準常備貸款利率上調100個基點至15.5%，斯里蘭卡未來前路應如何走下去？



斯里蘭卡總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）7月5日向國會表示，國家已陷入破產，國家未來需面對更加困難和複雜的局面。

與個人宣布破產不同，國家沒有一個「破產」的定義，也沒有所謂的「破產保護」，國家仍需要面對債權人。但與個人破產一樣，國家破產同樣是資不抵債，斯里蘭卡債務總額已超過500億美元，外匯亦已幾乎徹底用盡。

圖為7月5日，斯里蘭卡外匯已耗盡，沒法購買燃料，人們只能以單車代步。（AP）

破產的原因

斯里蘭卡會陷入如此苦況，有多個原因所造成。斯里蘭卡長年依賴進口，包括燃料、糖、穀物及醫療用品，為貿易逆差國家。而國家則依賴旅遊業及出口如茶葉等的農業特產，賺取收入。

2019年斯里蘭卡連環爆炸事件及新冠肺炎的來襲，徹底癱瘓了斯里蘭卡的旅遊業，讓國家收入大減。而經濟政策失誤也是重要原因，新總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）上任後推行大幅減稅，進一步拖累經濟收入。

斯里蘭卡未有善用中國及其他國家提供的資金，興建多項「大白象」工程也是原因之一。政府花費大量的資金建設，但未有獲得預期收益，其中更有些遭貪污消失。而俄烏戰事推高全球燃料及糧食價格，進一步讓斯里蘭卡的情況雪上加霜。

圖為7月5日，大量三輪車正在油站外排隊等候入油。（AP）

希臘也曾破產

斯里蘭卡不是首個宣布破產的國家，包括美國、英國及俄羅斯，都曾在歷史上陷入破產。希臘在2008年一度陷入破產，但在配合政府嚴厲的緊縮政策、歐盟的資金支援、產業改革及改善移民體系後，希臘逐漸走出經濟寒冬，成功脫困。

2018年歐洲穩定機制宣布對希臘第三次金融支援已經結束，並不再提供援助，意味希臘已成功恢復，前後花了10年的時間。

斯里蘭卡同樣需要支援與改革，才能走出困境。斯里蘭卡可以依賴服裝業、發展可循環經濟以控制支出及增加收入，減少單純對旅遊業及農業出口的依賴。但斯里蘭卡不是希臘，且改革與轉營需時，動輒以年計算。而且改革期間會遇上阻力，希臘在推動緊縮政策時遇上激烈示威，國會亦好不容易才成功通過緊縮政策。

同時由於俄烏戰事尚未有結束的徵兆，新冠疫情亦將繼續纏繞一段時間，斯里蘭卡的恢復可能需要一段更長的時間。