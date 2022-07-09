安倍晉三遇刺︱奈良警方被指失職　專家：保安完全沒有發揮作用

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良街頭發表講話時，遭一名無業人士從後連開兩槍，安倍身受重傷，送院搶救數小時後證實不治，終年67歲。事件震驚全球，不少人質疑事發時的警備措施太過薄弱，有保安專家直言，現場保安完全沒有發揮作用。



奈良縣警本部長鬼塚友章9日會見傳媒時表示，當局正全力調查事件，稱「無法否定警備方式出現問題」的說法，並希望可以盡快找出問題所在和亡羊補牢。

專家：不是人數多少的問題

不過外界普遍都批評事發前保安不足，質疑警方的對應方式。曾經在東京警視廳服役，並在外國駐日大使館擔任警備工作的保安專家松丸俊彥向《Flash》雜誌表示，前首相的保安安排通常是警視廳派出3名警員輪流擔任保鑣工作，以今次事件為例，估計東京派出一名警員，另外數人則來自奈良縣警方，而且亦有多名便衣警員在場。

松丸認為，問題本身不是人數上的問題，就算當時有50人執勤，如果沒有解決兩大問題，同樣的悲劇只會繼續發生。

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應提場堵塞漏洞

他指出第一個問題是沒有警員在安倍的後方站崗，變相「中門大開」，而且通常在選舉車輛上演說的人都會有人背對背站在一起，留意後方情況。另外所有警員都配備無線通訊設備，假如來自東京的警員發現後方出現空位，可要求奈良警方填補漏洞。

另外松丸提到，安倍身邊並沒有保護要人組人員，傳出第一響槍聲後，他仍然站立，估計可能沒中槍。他指出現場還有可能開另一槍的可能，即使無法即時把握情況，或是有子彈或爆炸可能，保護要人組人員應立即保護安倍，倒卧在地上以縮小目標。

他表示，安倍是頭和肩部位置中彈，如果當時有警員將對方推在地上，或可避過致命傷，又如果警員解決剛才提到的兩個問題，事件就不會發生。

前警隊高層：守備太森嚴或影響候選人觀感

另一名曾經在2019年參議院選舉指揮群馬縣警備工作的前警備部長星野貴司則向《上毛新聞》稱，政治人物可能會從宣傳車或講台走進群眾與一般人交流，因此當局會在事前與政黨和候選人詳細研究安排。

星野認為，事發現場是充滿無數確定性的車站前道路，附近亦有大量樓宇，但在大量良好市民聚集的情況下，派出太強硬警備措施或對受保護政治人物帶來負面影響，而且或打擊確保公平選舉的觀感，因此這是一個非常獨特的難度。

他強調警方一直都要預計面對不同情況，而且憂慮可能會有同類情況發生。