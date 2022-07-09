安倍晉三︱非一般手提包　隨扈曾舉「防彈公事包」欲擋槍惟未成功

日本前首相安倍晉三7月8日早上在奈良街頭演說時遇襲中槍，至下午不幸身亡，終年67歲。隨着現場片段曝光，片內安倍晉三隨扈一度舉起的類似公事包物體也因而受到關注。這個非一般「公事包」備有防彈功能，憾在隨行人員舉起「防彈公事包」時，安倍已中槍。



網絡片段顯示安倍晉三在戶外演說時，第一下槍擊令他錯愕回頭，至第二下槍擊後，曾有一名隨扈衝出來舉起黑色「防彈公事包」，但已未能阻止子彈擊中安倍。

「防彈公事包」並非只在日本登場，韓國前總統朴槿惠2022年3月出院時，曾遇到有人向她投擲酒樽，有隨行人員便是衝出來舉起及打開疑似防彈公事包。台灣在選舉期間，警方在保護候選人時也會帶備防彈公事包。

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「防彈公事包」外型雖然有如普通公事包，實際內藏玄機，內裏是使用Dyneema等防彈性能物料的防彈毯（ballistic blanket），不少公司宣稱可達到美國NIJ III級A防彈標準，可阻擋.357 Magnum、.44 Magnum、9mm、.45 HP子彈等。除了槍擊，它也有應對爆炸事件、危險攻擊的防護功能。

公事包內有開關，只要按下公事包便可瞬間攤開，伸展後的高度可以有大半個人般高，以盡量覆蓋更多身體部位。公事包的重量約為2、3公斤。

▼美國公司介紹其防彈公事包的影片▼

美國公司也向學童出售

類似產品不止用在保護名人方面，例如美國有些公司會以學童為對象銷售防彈毯，讓他們在緊急時用防彈毯覆蓋身體，以應對一旦發生的校園槍擊案。

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