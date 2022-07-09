安倍晉三去世｜AED也救不回　現場協助急救醫生：他心跳早已停止

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良市街頭為參加參議院選舉的候選人造勢，卻在發表演說時遭41歲前海上前自衛隊隊員山上徹從後開槍射殺，終年67歲。



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《產經新聞》9日稱，近鐵大和西大寺站附近一間診所的院長中岡伸悟也有參與救人，並憶述整個救人過程。他稱自己到場時，安倍心跳已停，就算使用AED（自動體外心臟去顫器）也是返魂乏術。

中岡稱，是安倍身邊的人告知他安倍出事，雖感難以置信，中岡還是跟診所內的護士一起趕赴現場。

他到達時看見安倍白襯衣上有血，出血量看來不多，但稱如果他是中槍，傷口一定很深。他又稱，當他走近安倍時立刻發現情況不對勁。他說安倍「臉色蒼白，眼瞼發白，我很快就意識到他是貧血了。」他稱後來才知道安倍背後及路面有血跡。

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報道稱，在場職員立刻將安倍雙腳抬高，企圖協助血液回流他的心臟。中岡和護士則幫安倍進行心臟按摩。但安倍當時已停止呼吸，他們無法確認其脈搏。

中岡當時只能大叫要求召喚救護車，並使用AED搶救。然而，AED雖運作正常，對安倍卻絲毫沒有作用。中岡說，「AED只能在心臟稍微跳動、脈搏得到正確測驗的情況下，才能使用AED。」但安倍的心臟已停止跳動。

中岡直到救護人員抵達，才離開現場。他後來得知安倍的死訊，但並沒為此感到驚訝。他對此表示遺憾，並咬着嘴唇說「我在現場能做的事真的是有限」。

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