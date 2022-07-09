斯里蘭卡局勢︱示威者湧入官邸　總統登軍艦出逃　總理稱願意辭職

斯里蘭卡陷入嚴重經濟危機，局勢不斷惡化，總統拉賈帕克薩（Gotabhaya Rajapaksa）在示威者闖入總統官邸前逃走，外媒引述當地軍方官員指，拉賈帕克薩已登上軍艦，將在海上逗留，直至安全時回國。當地政黨領袖要求總統與總理下台，總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）表示願意辭職。



印媒News18引述斯里蘭卡一名海軍官員指，拉賈帕克薩登上了加賈巴胡號（SLNS Gajabahu），稱這是比預期更早啟動的應急計劃。

當天斯里蘭卡有大批示威者抗議國家的經濟問題，部份示威者闖入總統官邸，多名民眾在官邸內的泳池游水。

Protestors taking a dip in the pool at President’s House. pic.twitter.com/7iUUlOcP6Z — DailyMirror (@Dailymirror_SL) July 9, 2022

示威者其後又闖入總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）的官邸。彭博社報道，維克勒馬辛哈已向政黨領袖表示，自己願意辭職，讓路予新政府。

斯里蘭卡Ada Derana電視台報道稱，至少有33人在示威中受傷並且被送往位於科隆坡的公立醫院。

斯里蘭卡首都由於發生嚴重的經濟危機，連月都有大規模反政府示威。科隆坡地方法院駁回警方關於禁止7月8日和9日在總統官邸地區進行示威的請求，但稱警方有權在發生任何非法行動時採取必要的措施。

斯里蘭卡危機：圖為2022年7月8日，斯里蘭卡科倫坡，警方發射催淚彈驅散進行抗議的學生。（AP）

斯里蘭卡當局4月中旬宣布，暫時拖欠外債，等待根據國際貨幣基金組織（IMF）支持的經濟調整計劃對這些義務進行重組。該國外債估計為510億美元。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情令該國旅遊業癱瘓，國家外匯短缺，無法購買足夠的燃料、食物和必需品。由於缺乏外匯進口燃料，斯里蘭卡的很多地方停電。