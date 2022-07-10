安倍晉三去世｜日媒：疑兇遷怒安倍推介宗教團體 令母親捐錢破產
撰文：王慧珊
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日本前首相安倍晉三遇刺身亡事件，日本警方現時正扣留41歲疑兇、前海上自衛隊員山上徹也。日媒7月10日引述警方消息稱，山上徹也怨恨一個曾獲安倍推介的宗教團體，指母親因為捐錢給這個團體而破產，且山上徹也花了數月時間策劃殺死安倍。
日本共同社引述警方消息指，山上徹也認為安倍曾經推廣某個宗教團體，而他的母親就是為了捐獻給這個團體以致破產。山上向警方表示，「我母親沉迷於一個宗教團體，我怨恨這個團體。」
惟報道未有透露山上怨恨的是哪個宗教團體。
日媒稱，山上從網上購買零件自行裝配手槍，花了幾個月的時間策劃襲擊，甚至參加了安倍其他競選活動，包括在刺殺事件發生之前、於西部城市岡山一個室內活動，當時安倍同樣是為了10日的參議院選舉發表演說。
據參與活動的人士稱，上述集會吸引逾2000人參與，但他們都沒有經過安全檢查，而活動亦沒有出現任何問題。
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