安倍晉三去世｜日參院選舉倒數　岸田文雄照樣落區　保安嚴陣以待

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良市街頭發表演說時中槍，延至下午不治，事件震驚日本及國際社會。在10日日本參議院選舉舉行前，現任首相岸田文雄9按照日程前往山梨縣造勢，照樣在街上發表演說，但現場保安明顯加強、氣氛凝重。



左臂纏上黑紗的岸田當天較早時在山梨縣富士吉田市一個路口附近的空地，登上競選宣傳車，拿着咪高峰發言。他8日稱不會向暴力屈服，9日按原定計劃出席競選活動。

《讀賣新聞》稱現場安保明顯加強，大約每隔10米左右就有一名警方人員，現場也設置金屬探測儀，檢查出席活動民眾的背囊。

在安倍晉三被槍殺後，岸田文雄已指示加強對內閣大臣和其他政界人士的保安。

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《日本經濟新聞》7月9日稱，在是次參院選舉，朝野黨派角逐合計125個議席。改選議席合計124席，其中選區74席，比例代表50席，另外神奈川選區有1個補選席位。是令選舉被視為2021年10月上台的岸田文雄政府「信任投票」。預計結果在11日淩晨基本確定。

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