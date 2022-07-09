安倍晉三去世｜《時代》周刊封面悼念：他因重塑日本而被銘記

美國《時代》周刊7月9日在Twitter賬戶發布15日發行的雜誌封面，相中人是8日遇刺身亡的日本前首相安倍晉三。封面外框仍是紅色，但選用黑白照片作主相，以示悼念。



《時代》周刊稱，安倍是日本任期最長的首相，並在其中一篇文章稱，他因重塑日本而被銘記。

這是他生前於2006年、2007年及2014年後，第四次成為封面人物。2006年時，他是《時代》亞洲版封面人物，當時他成為日本二戰後最年輕的首相。封面標註他為「振興國家的有力領袖」。

他2007年因健康理由辭職後，再度躍登《時代》亞洲版封面，編採人員這樣形容他：「年輕的衛士投降了。誰來給日本需要的領導力？」

來到2014年，安倍處於第二個任期的第二年。在《時代》全球版封面，編緝形容他是「一名愛國者......夢想實現一個更強大、更自信的日本」。

安倍當時接受周刊的深度訪問並稱：「我已承諾（日本）不再發動戰爭……我們必須建立一個免於戰爭蹂躪的世界。」

安倍晉三8日在日本西部奈良市為競選。參議院議席的黨友進行拉票演說，期間遭人從後開槍中彈身亡，終年67歲。疑兇是41歲男子山上徹也。他向警方供稱，最初想襲擊一個他認為導致其母損獻大量錢財的宗教團體領袖，但因有困難，改以安倍為目標。他指安倍與宗教團體有密切關係。

安倍的靈柩9日早上被運回他生前位於東京的家，大批民眾、日本前首相菅義偉與現任首相岸田文雄都前來致哀。

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