斯里蘭卡航拍畫面太震撼　示威者「攻陷」總統官邸　泳池嬉鬧開P

斯里蘭卡的經濟與政治危機惡化，民怨爆發到一發不可收拾。有航拍影片顯大批示威群眾9日包圍並成功闖進總統官邸，而總統則在官邸「被攻陷」前狼狽逃走。社交媒體流傳的影片也顯示，示威者破門進入後，跳入泳池玩樂，或在廳房及廚房等嬉鬧。



It's around 5:30am in New York. I wish more people were up right now to see this because this is so crazy. It's the middle of the afternoon in Sri Lanka and the people have stormed the presidential palace.pic.twitter.com/1As4T8BL9K — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) July 9, 2022

法媒稱斯里蘭卡總統官邸建於殖民時期，為國家權力的重要象徵之一，由於政府管理不當，未能處理經濟危機，如今已遭示威者佔領。

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示威者在總統官邸內「賓至如歸」，於睡床或沙發上休憩，在會客室重演國家首腦接待賓客的情境，甚至使用屋內浴室。：

Sri Lanka citizens chilling in their president’s residence. 😂😂 pic.twitter.com/lwWDpyXdSG — Dr. George 💊 (@GeorgeAnagli) July 9, 2022

Photo of the day - An old lady protestor sitting on Sri Lanka’s Strongman’s Chair inside Sri Lanka’s Presidential Palace! pic.twitter.com/P3eCbb8kzp — Ashok Swain (@ashoswai) July 9, 2022

The president's palace in Sri Lanka now belongs to the people. pic.twitter.com/oscI7mRPta — RadioGenova (@RadioGenova) July 9, 2022

總統拉賈帕克薩（Gotabhaya Rajapaksa）7月9日表示決定辭職，7月13日下台。他已被接載到軍艦上，稱會在局勢回穩後返回。據悉，示威者接近官邸之際，保衛軍隊對天鳴槍，就是為了阻嚇示威者，讓他安全逃走。

總統卸任後，第一順位接班人總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe），他雖重申自己9日會辭職，但在國家處於危急狀態之際，他緊急召開內閣會議，討論如何迅速解決政治危機。他稱，個人宣布下台，是為下屆政府的團結鋪路。