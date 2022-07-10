斯里蘭卡航拍畫面太震撼　示威者「攻陷」總統官邸　泳池嬉鬧開P

撰文：許懿安
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斯里蘭卡的經濟與政治危機惡化，民怨爆發到一發不可收拾。有航拍影片顯大批示威群眾9日包圍並成功闖進總統官邸，而總統則在官邸「被攻陷」前狼狽逃走。社交媒體流傳的影片也顯示，示威者破門進入後，跳入泳池玩樂，或在廳房及廚房等嬉鬧。

法媒稱斯里蘭卡總統官邸建於殖民時期，為國家權力的重要象徵之一，由於政府管理不當，未能處理經濟危機，如今已遭示威者佔領。

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示威者在總統官邸內「賓至如歸」，於睡床或沙發上休憩，在會客室重演國家首腦接待賓客的情境，甚至使用屋內浴室。：

總統拉賈帕克薩（Gotabhaya Rajapaksa）7月9日表示決定辭職，7月13日下台。他已被接載到軍艦上，稱會在局勢回穩後返回。據悉，示威者接近官邸之際，保衛軍隊對天鳴槍，就是為了阻嚇示威者，讓他安全逃走。

總統卸任後，第一順位接班人總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe），他雖重申自己9日會辭職，但在國家處於危急狀態之際，他緊急召開內閣會議，討論如何迅速解決政治危機。他稱，個人宣布下台，是為下屆政府的團結鋪路。

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