安倍晉三去世｜槍手痛恨的宗教是它？被指背後發功　事實或非如此

日本前首相安倍晉三7月8日遇刺身亡，槍手山上徹也表示，某宗教團體害他母親因捐款而破產，而安倍晉三與該團體關係密切，令決定殺了他。日媒7月9日稱，這宗教團體就是源自韓國的統一教，它以信徒舉行集體婚禮廣為人識，信徒也會向教會捐獻大量金錢。

雅虎日本（Yahoo Japan）於7月9日引述講談社稱，山上徹也指的宗教團體是統一教。

統一教會為男女信徒進行配對，安排他們與來自不同國家、素不相識的對象結婚，以除去原罪。他們然後會參加集體結婚儀式。

統一教信徒亦常向教會捐獻大量金錢，以往更有信徒指，這是因為教會在操縱他們。意大利網上雜誌Bitter Winter在2021年1月26日稱，一名來自日本的前統一教信徒稱，統一教在心理上操縱她，導致她捐出大量金錢。她入稟法院，要求取回她的金錢，法院判她勝訴，但統一教成員提出上訴。

圖中是韓國統一教集體指婚儀式，數以千人齊聚一堂。（Woohae Cho/Getty Images）

安倍與它「過從甚密」？

山上徹也指安倍晉三與統一教有關。新華網2015年11月9日的文章稱，安倍晉三政權背後的政治支持力量是宗教，而宗教團體創價學會支持與自民黨組成聯合政府的公明黨。

創價學會成員曾略帶嘲笑的口吻地說，在參議院選舉中，安倍晉三靠的不是他們，而是神道政治聯盟、日本會議、全日本佛教會以及統一教會。內文指，有宗教界消息人士說，統一教在選舉時「出人又出票」，自民黨議員求之不得。

山上徹也指安倍晉三在全日本宣揚統一教的教義，但這只是他的幻想。

報道稱，統一教創辦人文鮮明曾與安倍晉三的外祖父岸信介合作，統一教時至今日仍是支持自民黨的團體之一。

內文稱安倍晉三也曾為統一教的附屬組織發表視像演說，但這只是政治人物與支持團體的自然互動。內文指，他無權領導統一教。