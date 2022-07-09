安倍晉三｜山上徹也稱母迷信宗教累全家　離奇遷怒前日揆埋下殺機

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良就參議院選舉為黨友站台，卻在進行街頭演說時被 41歲男子山上徹也槍殺。疑犯對警供稱，是因「不滿安倍」才痛下殺手。



他落網後供稱，因安倍與某宗教團體有關聯，而山本之母因為信奉它導致破產，一家人生活悲慘。山本因此對安倍懷恨在心。須留意一點的是，根據現有資料，安倍生前似乎並無與宗教團體有關連。

現年41歲的山上徹也與母親和妹妹居於奈良市平松，母親向所信奉的宗教團體提供捐獻甚多，導致家庭經濟變差，生活愈發困苦。山上徹供稱本是想宗教組織領袖下手，但較困難，不過該團體和安倍關係密切，所以才想殺死安倍。

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山上徹也稱決定先殺死安倍後開始調查他發表演說地點，知道他要往奈良時就已謀劃好，他坦承「已在數個月前就計劃好」，傳在春季已製成多支槍。警方搜查山上的住所後，發現多把自製槍支及疑似爆炸品的東西，因此警方懷疑山上徹也早有預謀。

據山上徹也之前任職過的公司的負責人表示，他2年前入職，工作內容是開堆高機裝載貨品，直到2022年4月因身體不適請假，5月離職，他予人印象是有禮、內向及沈默寡言。

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