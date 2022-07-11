斯里蘭卡示威者：佔領總統官邸直到國家領袖下台

斯里蘭卡政治危機持續，大批示威者9日闖入總統官邸不肯離去。他們7月10日重申拒絕在總統和總理下台前做出任何讓步，並會繼續佔領官邸。



斯里蘭卡正面對自1948年脫離英國獨立以來最嚴重的經濟危機。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情重創旅遊業，加上政府外匯耗盡，被迫暫停或大幅縮減糧食、燃油、藥品等必需品進口，以致物資缺乏以及停電，通脹率急飆至40％。

這一波大規模示威已持續數月，自3月15日開始。包括科倫坡在內多個城市，數以萬計的人走上街頭，要求管理不力的國家領袖辭職。

有航拍影片顯大批示威群眾9日包圍並成功闖進總統官邸，而總統則在官邸「被攻陷」前狼狽逃走。社交媒體流傳的影片也顯示，示威者破門進入後，跳入泳池玩樂，或在廳房及廚房等嬉鬧。

It's around 5:30am in New York. I wish more people were up right now to see this because this is so crazy. It's the middle of the afternoon in Sri Lanka and the people have stormed the presidential palace.pic.twitter.com/1As4T8BL9K — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) July 9, 2022

法媒稱斯里蘭卡總統官邸建於殖民時期，為國家權力的重要象徵之一，由於政府管理不當，未能處理經濟危機，如今已遭示威者佔領。

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示威者在總統官邸內「賓至如歸」，於睡床或沙發上休憩，在會客室重演國家首腦接待賓客的情境，甚至使用屋內浴室。：

Sri Lanka citizens chilling in their president’s residence. 😂😂 pic.twitter.com/lwWDpyXdSG — Dr. George 💊 (@GeorgeAnagli) July 9, 2022

Photo of the day - An old lady protestor sitting on Sri Lanka’s Strongman’s Chair inside Sri Lanka’s Presidential Palace! pic.twitter.com/P3eCbb8kzp — Ashok Swain (@ashoswai) July 9, 2022

The president's palace in Sri Lanka now belongs to the people. pic.twitter.com/oscI7mRPta — RadioGenova (@RadioGenova) July 9, 2022

斯里蘭卡議長辦公室9日晚證實，總統拉賈帕克薩（Gotabhaya Rajapaksa）9日表示決定辭職，13日下台。他已被接載到軍艦上，稱會在局勢回穩後返回。據悉，示威者接近官邸之際，保衛軍隊對天鳴槍，就是為了阻嚇示威者，讓他安全逃走。

總統卸任後，第一順位接班人總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe），他雖重申自己9日會辭職，讓一個包括所有黨派的臨時政府接管國家。但在國家處於危急狀態之際，他選擇緊急召開內閣會議。

9日下午，維克拉馬辛哈要求舉行緊急政黨會議，據反對黨議員德席爾瓦透露，多數政黨領導人要求總統和總理立即辭職，並盡快組建各黨派參與的臨時政府。

如果維克勒馬辛哈和拉賈帕克薩都辭職，根據斯里蘭卡憲法，國會議長將擔任代理總統最多30天。 與此同時，國會將在30天內從其中一名成員中選出一位新總統，此人將在本任期剩餘的兩年內任職。