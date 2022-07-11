斯里蘭卡示威者：佔領總統官邸直到國家領袖下台

撰文：許懿安
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斯里蘭卡政治危機持續，大批示威者9日闖入總統官邸不肯離去。他們7月10日重申拒絕在總統和總理下台前做出任何讓步，並會繼續佔領官邸。

斯里蘭卡正面對自1948年脫離英國獨立以來最嚴重的經濟危機。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情重創旅遊業，加上政府外匯耗盡，被迫暫停或大幅縮減糧食、燃油、藥品等必需品進口，以致物資缺乏以及停電，通脹率急飆至40％。

這一波大規模示威已持續數月，自3月15日開始。包括科倫坡在內多個城市，數以萬計的人走上街頭，要求管理不力的國家領袖辭職。

有航拍影片顯大批示威群眾9日包圍並成功闖進總統官邸，而總統則在官邸「被攻陷」前狼狽逃走。社交媒體流傳的影片也顯示，示威者破門進入後，跳入泳池玩樂，或在廳房及廚房等嬉鬧。

法媒稱斯里蘭卡總統官邸建於殖民時期，為國家權力的重要象徵之一，由於政府管理不當，未能處理經濟危機，如今已遭示威者佔領。

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示威者在總統官邸內「賓至如歸」，於睡床或沙發上休憩，在會客室重演國家首腦接待賓客的情境，甚至使用屋內浴室。：

斯里蘭卡議長辦公室9日晚證實，總統拉賈帕克薩（Gotabhaya Rajapaksa）9日表示決定辭職，13日下台。他已被接載到軍艦上，稱會在局勢回穩後返回。據悉，示威者接近官邸之際，保衛軍隊對天鳴槍，就是為了阻嚇示威者，讓他安全逃走。

總統卸任後，第一順位接班人總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe），他雖重申自己9日會辭職，讓一個包括所有黨派的臨時政府接管國家。但在國家處於危急狀態之際，他選擇緊急召開內閣會議。

9日下午，維克拉馬辛哈要求舉行緊急政黨會議，據反對黨議員德席爾瓦透露，多數政黨領導人要求總統和總理立即辭職，並盡快組建各黨派參與的臨時政府。

如果維克勒馬辛哈和拉賈帕克薩都辭職，根據斯里蘭卡憲法，國會議長將擔任代理總統最多30天。 與此同時，國會將在30天內從其中一名成員中選出一位新總統，此人將在本任期剩餘的兩年內任職。

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