安倍晉三去世｜山上徹也「雙面陽光男孩」？高中老師對他印象模糊

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良為黨友助選期間，被槍手山上徹開槍殺死。他事後稱已謀劃數月、自製槍支，又進行實地視察和跟蹤，足見他定要將安倍殺死的決心。令人好奇的是，這位在舊同學口中的正常男生，到底是怎變成犯下滔天大罪的槍手。



日本 雜誌《女性SEVEN》引述曾向山上徹也授課的高中老師稱，看到安倍遇刺的新聞時並沒意識到槍手就是他的學生，直至接獲媒體來電查詢，才知疑犯竟曾是他的學生。老師也稱，不少人對於山上都有深刻印象，自己也感意外，因在其記憶中，山上的存在感很低。有高中同學稱，不記得曾與山上同班，甚至記不起他的名字。

安倍晉三遇刺：日本《讀賣新聞》披露疑犯山上徹也高中時代的照片，他當時在將來抱負上寫了「不知道」。（yomiuri.co.jp 網站截圖）

名校男生 能文能武

山上一名中小學時代的朋友認為，他非常整潔和聰明，成績一直名列前茅，老師經常叫他解答難題，而且他「文武雙全」，休息時間不時與朋友一起玩閃避球，並在中學時代參加籃球校隊，其後考入奈良縣一間知名高中。

高中同學稱雖不曾聽過他說交女朋友，但他人緣不差，女生雖未對他特別有好感，但也不會討厭他。山上則是以平常心看待交女友的事。他雖無法加入校內棒球隊，卻是最盡責的應援團成員。有高中同學提到，山上加入啦啦隊，大家都以「團長」稱呼他。

山上的轉變，有可能與家中遭逢巨變有關。他的母親、兄妹都住在奈良，有附近居民透露，山上的家庭生活本來不錯，其祖父原本經營建設關係公司，而且是一名喜歡高爾夫球的優雅長者；父親亦散發知識份子的氣息，出入都是乘坐高級房車；母親則顯得氣質優雅，鄰居都認為他們一家人是上等家庭。可惜的是，山上的父親和祖父先後離世，媽媽加入宗教團體，開始瘋狂捐獻，導致山上兄妹生活愈見困苦又挨餓，甚至向親戚求救，由對送錢送食物接濟。

同學與老師憶述的山上相當不同，不知是否意味着，他在高中時開始出現變化，亦可能是自那時起，山上已不是那個「陽光少年」。

警方指，山上供稱對母親加入的宗教團體恨之入骨，而且令他們一家破產。山上稱教團體與安倍晉三有關係，本計劃襲擊團體的高層，但因太困難而改向安倍下手，結果發生這宗震撼全球的槍擊案。

灰色衫的疑兇山上徹也在開槍後未有即時逃跑，被安倍的隨扈壓倒地上制服。他其後表示因為不滿安倍，所以想殺死他。（Katsuhiko Hirano／讀賣新聞 via 美聯社）

空白期間有事？山上性情大變

山下高中畢業後，2002年8月加入海上自衛隊位於長崎縣的佐世保教育隊，成為任期制自衛官，同年12月調派到松雪號（まつゆき、JS Matsuyuki, DD-130）護衛艦服役，隸屬艦載武器的砲雷科。他在04年4月轉到訓練船工作，直到2005年8月任期屆滿離職，期間曾接受槍械構造及使用方法訓練，並每年參加一次小型槍械實彈訓練，當中包括射擊和分解和重組槍械。

當局指他在服役三年期間並沒有遭受紀律處分或違反守則的行動，而他在離開自衛隊後的生活都是一片空白，直到2020年10月獲職業介紹所安排到京都府一間倉庫工作，負責駕駛鏟車搬運貨物。有工場人士形容，山上工作認真，極少說話，與同事之間接近零交流，大家在飯堂用膳時，他卻獨自在車內一個人吃飯，估計他不善於建立人際關係。

不過工場負責人9日提到，山上今年曾在工作上出現問題，包括1月駕駛鏟車運貨時，與搬運公司的貨車司機發生衝突；另外在3月被指違反操作守則而與同事爭執，獨斷地以自己方式載貨，因而顯得自我中心和任性，他之後亦經常請病假，最終在5月離職，並稱未決定下一份工作是甚麼。