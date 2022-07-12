印度人口最快2023年超越中國　成全球人口最多國家

7月11日是每年的世界人口日，聯合國發布報告，指全球人口將於11月中旬突破80億人，而印度的人口將很有可能在2023年初正式超過中國，成為世界人口最多的國家。



聯合國經濟和社會事務部（DESA）11日發表了2022年世界人口願景報告書（The World Population Prospects 2022），指世界人口將於11月突破80億人口的大關。但儘管如此，人口成長率是自1950年以來最低。

圖為6月21日，安拉阿巴德，數千人聚集一起慶祝瑜珈日。（AP）

報告預測在2050年將會來到97億人口，2080年超過100億人口。

許多發展中國家的出生率已明顯下滑，並將在2080年代左右達到峰值，約為 104億，之後會緩慢下降。這是由於全球的人口增長不均衡，報告指30年後有一半的增長將發生在包括如剛果民主共和國、埃及、巴基斯坦、菲律賓等的國家。

一些最發達的經濟體人口已正在下降，報告稱至2050年，有61個國家的人口將最少減少1%。中國是世上生育率最低的國家之一，人口將於2023年開始下降。儘管中國在2016年放棄了一孩政策，並引入鼓勵夫婦生育兩個或更多孩子的措施，但未有扭轉情況。

所以隨著印度人口的持續增長，超過14億將超越中國，成為世界上人口最多的國家。至2023年左右，印度人口將超過中國，成為人口最多的國家；而預計2019年至2050年間，中國人口將減少3140萬，約2.2%。